Über 1,5 Millionen Mitglieder: DTB wächst weiter

Auch im fünften Jahr in Folge verzeichnet der Deutsche Tennis Bund (DTB) einen Zulauf bei den Aktiven auf den Tennisplätzen. Der Zulauf nahm vor allem in der Coronazeit zu und hält seitdem erfolgreich an.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 17:24 Uhr

Beim Deutschen Tennis Bund (DTB) setzt sich der Aufwärtstrend bei den Mitgliedern fort. Die Zahl der Aktiven in den deutschen Vereinen sei in diesem Jahr von 1,49 Millionen auf 1,52 Millionen gestiegen, wie der DTB am Montag verkündete.

"Wir wachsen nun das fünfte Jahr in Folge. Das macht Tennis zur Sportart der Stunde", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim. "In unseren Vereinen wird gesellschaftliche Vielfalt gelebt. Ein solches Miteinander ist in bewegten Zeiten wie diesen wichtiger denn je."

"Überproportionale Wachstum" bei den Tennisspielerinnen

Über 1,5 Millionen Spielerinnen und -spieler waren zuletzt 2012 in Vereinen gemeldet. Zudem hob der Verband auch das "überproportionale Wachstum" bei den Tennisspielerinnen hervor, hier gab es demnach einen Zuwachs von 14.298 Mitgliedern.

Vor allem in der Coronazeit erlebte der Tennissport in Deutschland einen kleinen Boom, da Tennis als eine der ersten Sportarten wieder ausgeführt werden durfte. Doch auch nach der Phase von Beschränkungen hielt der Zulauf bei den Clubs in Deutschland an.