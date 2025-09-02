Behält „Serientäterin“ Naomi Osaka ihre weiße Major-Weste?

Mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg über die US-Amerikanerin Coco Gauff schaffte Naomi Osaka bei den US Open 2025 den Einzug ins Viertelfinale. Wenn es nach ihrer persönlichen Statistik geht, sollte sich die Japanerin mit nicht weniger als dem Titel aus New York verabschieden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.09.2025, 10:36 Uhr

© Getty Images Bei den US Open 2025 ist Naomi Osaka auf dem Weg zu alter Stärke.

Riesig war die Freude von Naomi Osaka nach ihrem Achtelfinal-Coup bei den US Open 2025 gegen die US-amerikanische Lokalmatadorin Coco Gauff. Wie zu ihren besten Zeiten strahlte die Japanerin gerade bei ihren Aufschlagspielen eine unwiderstehliche Dominanz aus, die sie im Duell der ehemaligen US-Open-Championessen zu einem glatten 6:3, 6:2-Erfolg geleitete.

Gutgelaunt ließ es sich die 27-jährige im Anschluss auch nicht nehmen, ihr neues Maskottchen an der Schlägertasche medienwirksam in Szene zu setzen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Labubu, einer chinesischen Plüschtier-Figur, die weißglitzernd mit einem Tennisschläger in der Hand mit einem breiten Grinsen in die Kamera strahlte.

Eine weiße Weste würde Naomi Osaka auch selbst gerne in New York bewahren. Bei allen Grand-Slam-Turnieren, in denen die vierfache Major-Championesse das Viertelfinale erreichte, ging sie im Anschluss als Turniersiegerin hervor. Mit den bislang im Big Apple dargebotenen Leistungen scheint dies für die aktuelle Nr. 24 der Welt auch alles andere als utopisch zu wirken.

Leicht dürfte die Aufgabe in ihrem ersten Major-Viertelfinale seit 2021, als sie in Melbourne zugleich letztmals triumphieren konnte, jedoch nicht werden. Dort sieht sich die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Muchova gegenüber, die ihre dritte Halbfinal-Teilnahme in Folge bei den US Open anstrebt. Trotz Stalking-Störgeräusche ließ sich die Tschechin bislang nicht vom Kurs abbringen und stellte ihre Nervenstärke mit vier Dreisatz-Erfolgen en Suite eindrucksvoll unter Beweis. Somit bleibt abzuwarten, ob das weißglitzernde Labubu die Rolle als strahlender Glücksbringer für Osaka weiterhin so erfolgreich ausfüllen kann.

Hier das Einzel-Tableau der Damen aus New York City