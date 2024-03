Behinderung? Djokovic legt sich mit dem Schiedsrichter an

Bei der Partie zwischen Novak Djokovic und Luca Nardi in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gab es zu Beginn des zweiten Satzes eine strittige Szene. Die Djokovic anders bewertete als Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 12:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic war weder mit sich noch mit dem Umpire happy

Vielleicht hat Novak Djokovic am Abend zuvor ja das Match zwischen Ben Shelton und Francisco Cerundolo gesehen. In diesem Match hatte der Argentinier einen Return vermeintlich ins Aus gesetzt, seinen Unmut noch vor dem Aufprallen des Balles kundgetan, obwohl dieser doch noch an der Linie kratzte. Cerundolo gab den Punkt sofort an Shelton, schließlich hatte er den US-Amerikaner ja vor dessen Schlag (den Shelton dennoch ins Feld spielte) gestört. Ein klassischer Fall von „Hindrance“, also Behinderung.

Genau diesen hat nun Novak Djokovic im zweiten Satz seiner Niederlage gegen Luca Nardi in Indian Wells auch erkannt. Nardi dachte, ein zweiter Aufschlag von Djokovic wäre zu lang gewesen, spielte den Ball eher lustlos zurück - um dann doch wieder Fahrt aufzunehmen. Und den Punkt sogar noch zu gewinnen. Das stieß Djokovic sauer auf. Nardi bekam ein bisschen Ärger ab (auch noch bei der Verabschiedung nach Machende), erster Diskussionspartner war aber der Stuhlschiedsrichter Greg Allensworth.

Djokovic gibt sich verwirrt

Und der erfahrene Referee, immerhin Träger des Golden Badge, ließ den Weltranglistenersten auflaufen. „Nur weil er kurz gestoppt hat, war der Punkt nicht beendet“, erklärte Allensworth. Djokovic wiederum meinte, dass ihn die Aktion von Nardi komplett verwirrt hätte. Bei Ansicht der Wiederholung sieht man tatsächlich, dass Nardi nur kurz zögert.

Für Novak Djokovic war das Grund genug, eine „Hindrance“ zu fordern. Schiedsrichter Allensworth vertrat indes den Standpunkt, dass er den Punkt nur dann abgebrochen hätte, wenn der Italiener „Aus“ gerufen hätte.

Übrigens: Das ganze Drama ereignete sich im dritten Spiel des zweiten Satzes. Djokovic verlor dieses Spiel zwar, holte sich aber den Durchgang mit 7:5. Nur um dann in der Entscheidung nicht mehr zulegen zu können.

