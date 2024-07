Bei Decathlon sind Padelfans bestens aufgehoben

Der Zuspruch für Padeltennis wächst und wächst und wächst. Und egal, ob man schon Erfahrungen hat oder nicht: Bei Decathlon finden Padelspieler:innen all das, was sie brauchen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.07.2024, 12:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© KUIKMA Padel-Profi Maxi Sánchez schwört auf KUIKMA

Der Erfolg von Padel auch im deutschsprachigen Raum lässt sich an mehreren Faktoren festmachen: Zum einen wird Padel stets zu viert gespielt. Da kommt der soziale Aspekt nie zu kurz. Dazu kommt, dass viele Padelspieler:innen Erfahrungen aus anderen Schlagsportarten - wie etwa Tennis - mitbringen, die ihnen auch auf den Padelcourts helfen. Vor allem aber: Unabhängig von der sportlichen Vorbildung entsteht beim Padel sehr schnell ein Spielfluss, der allen Beteiligten Spaß macht.

Klar ist indes: Das Material muss stimmen. Und in dieser Hinsicht bietet Decathlon ein Paket für alle Spielklassen an, das sich sehen lassen kann. Egal, ob man gerade erst in die Sportart einsteigt. Oder diese professionell betreibt wie etwa der Argentinier Maxi Sánchez oder die Spanierin Lucía Sainz. Diese beiden setzen auf Schläger aus dem Hause KUIKMA. Und das mit herausragendem Erfolg. Denn Sánchez konnte 2022 den Weltmeistertitel holen, Sainz gelang dies mit der spanischen Mannschaft ein Jahr davor.

© KUIKMA Lucía Sainz hat mit der spanischen Mannschaft 2021 WM-Gold geholt

Sánchez bevorzugt das Modell KUIKMA MS Power Pro, das bei Decathlon zum Preis von 179,90 Euro erhältlich ist. Dieser Schläger wurde in Zusammenarbeit mit ihm entwickelt und vereint die neueste Technologie mit maximaler Power. Mithilfe von High Tech Carbon sowie der Diamantform kann der Schläger bestmögliche Leistung entfachen. Zudem bietet der KUIKMA MS Power Pro durch seinen Air Foam Rahmen eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit, dämpft Vibrationen mithilfe des Shock Block Systems und sorgt so für ein angenehmes Spielgefühl.

Lucía Sainz hat sich dem KUIKMA Hybrid LS Pro verschrieben, der neben maximaler Leistung und reduzierter Vibration vor allem eines verspricht (und hält): Kontrolle. Diese Eigenschaft wurde durch eine Schicht EVA-Schaum mit geringerer Dichte entwickelt.

Und mit dem richtigen Schlägermaterial alleine ist es natürlich nicht getan. Zum Glück bietet Decathlon auch eine breite Palette an Padelbällen an: den KUIKMA Club, speziell für Padel-Vereine, in den Varianten PB Control und PB Speed.

Die Courts stehen bereit. Die Ausrüstung steht bei Decathlon bereit. Also: Geht raus und padelt los!