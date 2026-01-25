Beinahe Disqualifikation: Djokovic verfehlt Ballkind knapp

Bei seinem Drittrunden-Erfolg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp hatte Novak Djokovic wieder einmal seine Emotionen nicht im Griff. Trotz Satz- und Breakführung donnerte der Serbe den Ball nach einem Fehler seines Gegners scharf zur Seite, verfehlte dabei das Ballkind nur knapp und entging dadurch der Sanktionierung durch den Schiedsrichter.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 13:05 Uhr

© Getty Images Mit einer weiteren Undiszipliniertheit verpasste Novak Djokovic in Australien eine Disqualifikation nur knapp.

Nach zwei unantastbaren Auftritten blieb Novak Djokovic auch in seiner Drittrunden-Begegnung gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp ohne Satzverlust, hatte dabei aber wesentlich mehr Mühe und wirkte phasenweise wesentlich unzufriedener und unruhiger als in den beiden Partien davor.

Trotz Satz- und Breakführung übermannte den Serben einer seiner nicht selten vorkommenden Wutausbrüche und musste seinen Frust nach einem zu lang geschlagenen Ball seines Gegners rauslassen. Mit ordentlich Schmackes feuerte der Serbe den Ball seitlich auf Netzhöhe und verfehlte dabei denkbar knapp das am Netzpfosten platzierte Ballkind.

Erinnerungen wurden natürlich wach an die Geschehnisse 2020, als der 24-fache Grand-Slam-Champion bei den US Open im Match gegen den Spanier Pablo Carreno Busta den Ball nach einem Ballwechsel frustriert Richtung Bande nach hinten pfefferte und dabei unglücklich die Linienrichterin am Hals traf. Nach langen Diskussionen mit Schiedsrichter und Supervisor wurde der ehemalige Weltranglistenerste disqualifiziert.

Diesmal ging es sich beim 38-jährigen für seinen Wutausbruch ohne Sanktion aus. Zum einen verfehlte er im Gegensatz zum Major in New York zum Glück den Treffer, zum anderen wurde auch der Versuch vom Schiedsrichter nicht mit einer Verwarnung geahndet.

Auf der Pressekonferenz entschuldigte sich der serbische Davis-Cup-Sieger von 2010: „Das war unnötig und geschah im Eifer des Gefechts. Ich hatte Glück und es tut mir leid, falls ich dem Ballkind oder irgendjemandem Kummer bereitet habe.“ Bleibt zu hoffen, dass der Djoker diesmal den Warnschuss diesbezüglich gehört hat.