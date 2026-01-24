Australian Open: Rekord um Rekord: Djokovic unersättlich

Altmeister Novak Djokovic hat bei den Australian Open einen in vielerlei Hinsicht historischen Erfolg gefeiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.01.2026, 12:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic

Der serbische Topstar besiegte den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) und zog damit ins Achtelfinale ein. Mit nun 102 Siegen beim Turnier in Melbourne egalisierte er den Rekord von Roger Federer - am Montag kann er den Schweizer endgültig überflügeln.

"Ich bin sehr glücklich, den Satzball im dritten Satz überstanden zu haben", sagte Djokovic nach einer schweißtreibenden Partie in Melbourne, in der er auch eine weitere Schrecksekunde überstand: Mitte des dritten Durchgangs knickte der Serbe mit dem rechten Fuß um. "Zum Glück habe ich es geschafft, gut zu fallen und mich selbst zu beschützen. Das hätte richtig hässlich werden können", erklärte Djokovic.

Für Djokovic war es zudem der 400. Matchgewinn bei den Grand Slams. Doch damit nicht genug: Der unermüdliche 38-Jährige zog mit seinem Erfolg gegen van de Zandschulp auch mit Federer in Sachen Achtelfinalteilnahmen in Melbourne gleich (18) - zudem überflügelte er den Schweizer (69) mit seinem insgesamt 70. Achtelfinaleinzug bei den vier Major-Turnieren.

Djokovic, der zehn Mal am Yarra River triumphieren konnte, jagt weiter seinen 25. Titel auf größter Bühne.