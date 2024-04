Ben Shelton bald auf dem (US-)Tennis-Thron

Ben Shelton wird Taylor Fritz kommende Woche als Nummer eins im amerikanischen Tennis ablösen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 16:53 Uhr

Das ATP-Masters-1000-Turnkier in Monte-Carlo war für Taylor Fritz in der aktuellen Ausgabe eine kurze Angelegenheit. Fritz unterlag schon am Sonntag Lorenzo Musetti mit 4:6 und 4:6. Und das, nachdem er im vergangenen Jahr noch das Halbfinale erreicht hatte. Was nun auch bedeutet, dass Fritz ziemlich viele Punkte aus der Wertung fallen. Und dass er damit seinen Status als US-amerikanische Nummer Eins verlieren wird.

Nun ist diese Position nicht mehr mit demselben Status verbunden, als etwa noch Andre Agassi und Pete Sampras darum gekämpft haben. Damals war die Tenniswelt noch fest in amerikanischer Hand, wer da die Nase vorne hatte, war auch in den ATP-Charts ganz oben angekommen.

Shelton wird Fritz überholen

Aktuelle sieht es dann so aus, dass Ben Shelton am kommenden Montag der beste US-Spieler sein wird. Shelton hat ja gestern in Houston seinen zweiten ATP-Titel geholt, den ersten auf Sand. Damit liegt der Linkshänder aktuelle zwar noch hinter Fritz, in sieben Tagen aber wird die Wachablöse stattfinden.

Was vielleicht dazu führen wird, dass Shelton seine Einstellung zu den Olympischen Spielen noch einmal überdenkt. Denn eigentlich wollte er Paris ja auslassen. Aus nominell bester Spieler seines Landes wäre es aber schade, wenn Shelton die USA nicht vertreten würde.