Ben Shelton: Bereit für den nächsten Schritt?

Ben Shelton spielte sich bei den Australian Open bis in das Halbfinale. Bereits 2023 bei den US Open erreichte der US-Star in New York die Runde der letzten vier Spieler und konnte die Erwartungen anschließend nicht erfüllen. Das könne jetzt anders sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 11:03 Uhr

© Getty Images Ben Shelton konnte bei den Australian Open oft jubeln.

Ben Shelton war einer der Überraschungen der diesjährigen Australian Open. Der 22-Jährige scheiterte im Halbfinale von Melbourne an Jannik Sinner. Bereits nach seinem Halbfinaleinzug bei den US Open 2023 gehörte der junge US-Amerikaner zu den vielen großen Versprechungen, dessen Schritt in die TopTen nicht mehr lange dauern sollte.

Doch nach dem Erfolgslauf in New York vor ca. eineinhalb Jahren stagnierte die Karriere des Jungprofis. Zwar sammelte Ben Shelton zwei Titel auf der ATP Tour, konnte bei den großen Events jedoch keine großen Ergebnisse einspielen. Das änderte sich nun in den 14 Tagen von Melbourne und gibt erneu Grund zur Euphorie.

Ben Shelton nahe an den TopTen

Denn Ben Shelton präsentierte sich in Down Under vor allem in engen Situationen sehr nervenstark. Auch gegen Branchenprimus Jannik Sinner zeigte der US-Boy vor allem im ersten Satz eine gute Leistung. In den beiden weiteren Spielabschnitten wurden jedoch die Qualitättsunterschiede deutlich.

In der kommenden Woche wird mit Platz 14 in der Weltrangliste der Sprung unter die besten zehn Spieler der Tenniswelt wieder greifbar. Ein klarer Vorteil ist die gewachsene Erfahrung auf der Tour. Das Selbstvertrauen sollte groß genug sein, um den nächsten Karriereschritt zu vollziehen und die Weltspitze endgültig aufzumischen.