Ben Shelton: „Der Kampfgeist von Rafa ist eine Inspiration für mich“

Kampfgeist war für Ben Shelton am Freitag bei seinem Debüt im Laver Cup vor allem im ersten Satz des gegen den Newcomer-Kollegen Arthur Fils aus Frankreich gefragt. Mit 7:6 (4), 6:1 hatte der US-Amerikaner das bessere Ende für sich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 13:59 Uhr

© Getty Images Ben Shelton nimmt sich den 22-fachen Grand Slam-Champion Rafael Nadal zum Vorbild.

Als große Inspiration in Sachen Professionalität sieht der 20-jährige US-Amerikaner den momentan pausierenden Linkshänder-Kollegen Rafael Nadal: „Ich denke, die Art und Weise wie ich manchmal auf dem Platz kämpfe und nicht aufgebe, könnten Eigenschaften sein, die ich von Rafa gesehen oder gelernt habe als ich aufwuchs. Er war einer von denen, die es in jedem Spiel und in jedem Turnier wiederholt haben. Man kann nur hoffen, einen Kampfgeist wie seinen zu haben.“

Auch in Sachen Körpersprache eifert Shelton dem 22-fachen Grand Slam-Champion aus Mallorca nach, seine positive Energie und seinen ununterbrochenen Antrieb darzustellen: „Einige Dinge, die ich von ihm gesehen habe, helfen mir auf dem Platz meine Emotionen und mein Feuer zu zeigen.

Vor dem Turnier verdeutlichte Shelton, dass er sich als Wettkämpfer und nicht als Showman wie die von ihm genannten Nick Kyrgios oder Gael Monfils sieht: „Ich glaube nicht, dass ich ein Schausteller bin. Ich versuche einfach, auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Ich bin nicht da draußen, um der auffällige Typ zu sein, der Trickschüsse macht."