Benjamin Ebrahimzadeh - Das ist der neue Coach von Dominic Thiem

Nach seiner Trennung von Nicolas Massu versucht es Dominic Thiem nun mit Benjamin Ebrahimzadeh als Head Coach. Der 43-Jährige hat im Profitennis schon einige Meriten gesammelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 22:44 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Benjamin Ebrahimzadeh, der neue Thiem-Coach - dahinter Patrick Mouratoglou

Es ist davon auszugehen, dass Dominic Thiem sich Benjamin Ebrahimzadeh nicht zu den handelsüblichen Konditionen als Coach geholt hat. Wie die aussehen? Das lässt sich auf der Webiste der T2B Academy in Wiesbaden, die von Ebrahimzadeh und Christian Tarau als Head Coaches geleitet wird, auf den Cent genau nachlesen. In dieser Funktion hat der mittlerweile 43-jährige Tennistrainer und ehemalige Profi schon vor ein paar Jahren Erfahrungen gesammelt. Und zwar in der Schüttler Waske Tennis-University in Offenbach.

Den Tennisfans so richtig geläufig wurde Benjamin Ebrahimzadeh allerdings als Betreuer von Angelique Kerber. Eine Zusammenarbeit, die bis 2015 andauerte. Danach arbeitete der Deutsch-Iraner im Umfeld von Patrick Mouratoglou. Und begleitete auf der WTA-Tour auch Alizé Cornet. Den TV-Zuschauern ist Ebrahimzadeh auch als kompetenter Experte bei Eurosport ein Begriff.

Ebrahimzadeh folgt Massu als Thiem-Coach

Und nun heißt die Aufgabe also Dominic Thiem. Der Österreicher hat in dieser Saison zwar ab und zu die alte Klasse aufblitzen lassen, zu mehr als zwei Siegen in Folge hat das aber nicht gereicht. Trainerwechsel während einer Tennissaison sind eher selten, gerade der Fall von Thiem und Nicolas Massu sollten aber Anlass zur Hoffnung geben: Denn nur wenige Wochen, nachdem der chilenische Olympiasieger im Einzel und Doppel zum Head Coach von Dominic Thiem wurde, hat der in Indian Wells 2019 sein erstes und bislang einziges ATP-Masters-1000-Turnier gewonnen.

Ähnliches in Monte-Carlo zu erwarten, wäre natürlich vermessen. Die Auftaktaufgabe gegen Richard Gasquet wird für Thiem schwierig genug, im Falle eines Sieges würde Thiem auf Holger Rune treffen. Aber wer weiß: Vielleicht beflügelt ein neuer Input aus der Box den US-Open-Champion von 2020 ja.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo