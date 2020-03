Bericht: Angelique Kerber verpasst Indian Wells & Miami

Angelique Kerber hat wohl mehr mit ihrer Verletzung zu kämpfen, als zunächst angenommen. Die 32-Jährige muss daher auf ein Antreten in Indian Wells und Miami verzichten, wie am Freitagabend auf Instagram bekanntgab.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 20:52 Uhr

"Meine Geduld wird in diesen Tagen besoders herausgefordert, während ich mich von einer Verletzung am linken Bein erhole", schrieb Kerber. "Ich hoffte, für Indian Wells und Miami bereit zu sein, aber mein Ärzteteam riet mir zu weiterer Ruhe. Ich kann es kaum erwarten, bald wieder auf dem Platz zu stehen."

In Indian Wells erreichte Kerber im Vorjahr das Finale, wo sie Bianca Andreescu in drei Sätzen unterlag. In Miami trafen die beiden schon in Runde zwei aufeinander, erneut setzte sich Andreescu in drei Sätzen durch.

Zu Beginn des Jahres plagten Kerber Rückenprobleme, bei den Australian Open riss sie sich eine Oberschenkelverletzung auf. Dieser zwang sie zu mehreren Wochen Pause, nun befinde sie sich erst im Aufbautraining, das Sunshine Double komme für Kerber noch zu früh. Damit muss die Akteurin von Neo-Trainer Dieter Kindlmann auf zwei wichtige Turniere verzichten.

Kerber wird durch ihre Verletzungspause in jedem Fall aus den Top-30 im WTA-Ranking fallen. Es wird ihre schlechteste Platzierung in der Weltrangliste seit Januar 2012. Ursprünglich hatte Kerber ihr Comeback schon für das Turnier in Doha angepeilt, nun muss sie dieses um mindestens drei weitere Wochen verschieben.

Oft genug hat Kerber betont, welch herausragenden Stellenwert die Olympischen Spiele für sie in dieser Saison besitzen. In Tokio will sie genauso angreifen wie in Wimbledon, den US Open und zuvor den French Open, die noch in ihrer Titelsammlung fehlen.