Bericht: Simona Halep holt sich Morgan Bourbon als Coach ins Team

Berichten auf Twitter zufolge wird Simona Halep in den USA die Zusammenarbeit mit einem Coach beginnen. Demnach soll sich die Rumänin die Dienste von Morgan Bourbon gesichert haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.03.2022, 18:33 Uhr

Simona Halep hat sich offenbar für eine Veränderung in ihrem Team entschieden

Ende vergangener Saison ließ Simona Halep gewissermaßen eine Bombe platzen: Die Rumänin erklärte, nicht weiter mit einem Langzeittrainer Darren Cahill zusammenzuarbeiten - und begab sich kurzerhand auf die Suche nach Ersatz. Dieser war schnell gefunden, Halep holte sich Ende September Adrian Marcu ins Team, der zusammen mit Daniel Dobre als Trainer-Duo für Halep arbeitete.

Nun, vor den WTA-Events in den USA, wird die Rumänin erneut eine Veränderung in ihrem Betreuerstab vornehmen. Berichten zufolge hat sich Simona Halep nämlich die Dienste von Morgan Bourbon gesichert, der die ehemalige Weltranglistenerste in die Vereinigten Staaten begleiten wird. Der Franzose ist Teil der Tennisakademie von Patrick Mouratoglou.

Halep startet in Indian Wells

In den USA geht es für Simona Halep sogleich zu zwei wichtigen Stationen: nach Indian Wells und Miami. Ersteres konnte die Rumänin 2015 für sich entscheiden, im Vorjahr setzte es eine überraschen frühe Niederlage in Runde drei. Auch in Miami ging es für 30-Jährige im Vorjahr nicht über die Runde der letzten 32 hinaus, gegen Anastasia Sevastova konnte die Weltranglisten-27. damals nicht antreten.

Nach dem Triumph zum Saisonauftakt in Melbourne konnte Halep ihre gute Form zuletzt nicht wirklich konservieren. Bei den Australian Open erreichte Halep zwar noch das Achtelfinale und in Dubai die Vorschlussrunde, beim WTA-1000-Event von Doha setzte es Ende Februar jedoch eine überraschende Erstrundenniederlage.