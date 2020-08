Berichte: Stan Wawrinka soll Comeback auf Challenger-Ebene planen

Stan Wawrinka wird offenbar auf Challenger-Ebene sein Comeback feiern. Der Schweizer soll Ende August bei zwei Turnieren in Prag aufschlagen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.08.2020, 10:37 Uhr

Stan Wawrinka plant offenbar, bei zwei Challengers auf die Tour zurückzukehren

Stan Wawrinka war einer der Ersten, der seine Absage für die US Open - das zweite Grand Slam einer einzigartigen Tennissaison - bekanntgab. Damals kam diese Information wenig überraschend, hatte der Schweizer doch zuvor nahezu ausschließlich auf Sand trainiert. Neben Wawrinka haben nun auch Gael Monfils, Rafael Nadal und Fabio Fognini ihr Antreten abgesagt.

Fognini in Kitzbühel am Start

Während Fognini aber beim ATP-250-Event in Kitzbühel starten will, soll es Wawrinka noch eiliger haben mit dem Re-Start der Tour. Der dreifache Grand-Slam-Champion plant nämlich, bei zwei Challenger-Events in Prag aufzuschlagen. Diese sollen von 17-23. August bzw. von 24.-30. August stattfinden. Unter anderem werden auch Philipp Kohlschreiber, Jiri Vesely und Pierre-Hughes Herbert in der tschechischen Hauptstadt aufschlagen.

Damit dürften die Chancen auch recht gut stehen, dass der Schweizer ein prominentes Teilnehmerfeld in Kitzbühel noch zusätzlich aufwerten wird. Neben Fognini planen nämlich auch Diego Schwartzman und Dominic Thiem - vorausgesetzt natürlich sie schaffen es bei den US Open nicht in die zweite Woche - einen Start in Österreich. Das verriet Alexander Antonitsch, Turnierdirektor in Kitzbühel, im tennisnet-Podcast.