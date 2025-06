Berlin Tennis Open: Wieder verletzt - Emma Raducanu sagt ab

Dämpfer für das WTA-Turnier in Berlin: Emma Raducanu, Sensationssiegerin der US Open 2021, musste ihre Teilnahme absagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 09:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu

Raducanu hatte bereits in ihrem Viertelfinale in London am Freitag mit Rückenproblemen zu kämpfen - nach ihrer Niederlage folgte die Absage für das Rasen-Event in der Hauptstadt.

Raducanu laboriert an den Problemen bereits seit dem Sandplatz-Turnier in Straßburg.

Die 22-Jährige wird es damit auch verpassen, in Wimbledon gesetzt zu sein: Raducanu ist aktuell auf Rang 37 der Welt notiert und hätte sich mit einem guten Abschneiden in Berlin womöglich unter die besten 32 Spielerinnen hieven können.

Der Rücken sei wohl “eine Schwachstelle von mir, und ich weiß, dass ich gut aufpassen muss”. Sie sei aber nicht übermäßig besorgt, dass es sich um etwas Ernstes handele.

Wie Sky Sports berichtet, plant Raducanu aktuell jedoch mit einem Start in der Folgewoche in Eastbourne.