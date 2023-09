Bernard Tomic vor Tattoo-Studio attackiert

Tennisprofi Bernard Tomic macht mal wieder Schlagzeilen abseits des Courts. Auf einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, wird der Australier vor einem Tattoo-Studio von zwei männlichen Personen angegriffen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 08:14 Uhr

© Getty Images Bernard Tomic machte mal wieder unrühmliche Schlagzeilen abseits des Courts.

Nachdem Bernard Tomic im Januar anlässlich der Australian Open bei der Vergabe der Wildcards leer ausging, hatte er angekündigt, nur noch sein Tennis sprechen lassen zu wollen. Immerhin konnte sich der 30-jährige innerhalb eines Jahres unter anderem mit dem Gewinn dreier Titel auf der ITF World Tennis Tour von Position 800 in der Weltrangliste in die Top 300 spielen. Dank dieses Aufstiegs findet sich der ehemalige Weltranglisten-17. Mittlerweile wieder in den Draws auf der ATP Challenger-Tour, so auch diese Woche beim Turnier in Istanbul.

Während den aktuellen sportlichen Aufstieg nur die Tennis-Insider verfolgen, sorgt ein 16-sekündiges Video mit Tomic weltweit für Aufsehen. Vor einem Tattoo-Studio an der Gold-Coast in Queensland, wie der australische Sender Channel 10 berichtet, wird der zweifache Junioren-Grand Slam-Sieger von zwei Männern tätlich angegriffen. Die Schläge und Tritte wehrt der gebürtige Stuttgarter mit seinen Händen vor dem Gesicht ab. Der Versuch der Männer, Tomic auf die Beine zu ziehen misslingt und wird von einem der beiden kommentiert mit: „Steh auf du Hund“.

Unklar ist der weitere Ausgang der Auseinandersetzung und wann diese stattgefunden hat. Ein Statement der australischen Polizei, das von der Daily Mail angefragt wurde, steht noch aus. Auch Tomic äußerte sich beim Turnier am Bosporus nicht zu den Vorfällen und verabschiedete sich dort im Achtelfinale mit einer knappen 2:6, 6:3, 6:7 (6)-Niederlage gegen Nick Hardt aus der Dominikanischen Republik.