Matteo Berrettini: „Geistig war ich nicht bereit, mich der Herausforderung zu stellen“

Am Rande des Davis-Cup-Finalturniers in Malaga nahm Matteo Berrettini Stellung zu seinem Seuchenjahr auf der Tour und blickt optimistisch auf sein Comeback bei den Australian Open 2024.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.11.2023, 11:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Als Edelfan unterstützt Matteo das italienische Team beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga.

Sportlich hat Matteo Berrettini seine Saison bereits beendet. Aufgrund zahlreicher Verletzungen, zuletzt ein Bänderriss im Sprunggelenk, bestritt der Italiener sein letztes Match bei den US Open, wo er in der zweiten Runde gegen den Franzosen Arthur Rinderknech aufgeben musste. Zudem gab der 27-jährige kurz nach der offiziellen Beendigung seines Spieljahrs die Trennung von seinem Langzeit-Coach Vincenzo Santopadre bekannt.

Dennoch lässt es sich der Römer nicht nehmen, das italienische Team in der Box als „Edelfan“ beim Final-8-Turnier des Davis Cups in Malaga zu unterstützen. Ein willkommene Abwechslung zur alleinigen Seelensuche während der einsamen Stunden bei seinen zahlreichen Reha-Phasen in dieser Saison.

Zur Beschreibung seiner psychologischen Hürden, die er zur Rehabilitation an seinem verletzten Knöchel zu überwinden hatte, kommentierte er: „Es gibt viele Gründe, warum ich wirklich traurig war. Zuallererst, weil ich nicht das ausüben konnte, was ich gerne mache.“

Aufgrund der zahlreichen Verletzungen war es für den ehemaligen Wimbledonfinalisten besonders schwer, den Prozess zur Rückkehr zu akzeptieren: „Dieses Mal fiel es mir besonders schwer, das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wenn ich etwas an meinem Körper spürte, hatte ich große Probleme. Mental war ich nicht bereit, mich der Herausforderung zu stellen.“

In der Geduld sieht der aktuelle Weltranglisten-90. einen entscheidenden Faktor: „Ich brauchte Zeit, um die Herausforderung zu verarbeiten und die richtige Einstellung zu finden, die Arbeit in Angriff zu nehmen. Es war mir einfach sehr wichtig, innezuhalten, ein wenig nachzudenken und mir Zeit zu nehmen, denn Körper und Geist gehören zusammen.“

Nach dieser Leidenszeit fühlt sich Berrettini wieder bereit, voll anzugreifen und nimmt die Australian Open 2024 für sein Comeback ins Visier. Vorerst wird die ehemalige Nr. 6 der Welt in Malaga aber erst einmal alles in den Ring werfen, um das italienische Team per Anfeuerung möglichst intensiv im Kampf um den Titel zu unterstützen. Zu sehen im kostenlosen Livestream bei ServusTV On.