Matteo Berrettini trennt sich von Langzeit-Coach Santopadre

Matteo Berrettini hat die Trennung von seinem langjährigen Trainer Vincenzo Santopadre bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 11:41 Uhr

Ein fantastisches Paar: Matteo Berrettini und Vincenzo Santopadre

Der aktuell wieder verletzte Berrettini gab die Trennung von Santopadre in bewegenden Worten bekannt.

Er sei in den "Tennis-Armen" von Santopadre zu einer Zeit gelandet, als er noch nicht gewusst habe, was er mit seinem Leben anfangen solle. "Ich kann wirklich nicht auf den Punkt bringen, was dir erklären kann, wie ich wirklich für ich fühle", so Berrettini - der dann doch die Worte fand: "Dankbarkeit, Zuneigung, Respekt, Bewunderung, (noch mal) Dankbarkeit, Spaß und alles, was man nur mit einer Umarmung erzählen kann."

Der professionelle Abschied nun werde wohl die persönliche Beziehung umso mehr stärken, so der 27-Jährige.

Welche Schwierigkeit er in den vergangenen, gemeinsamen 13 Jahren auch gespürt habe, empfinde er nur Freude, wenn er sich und Santopadre denke. "Danke Vinz", schloss Berrettini schließlich, "ich liebe dich."

Wimbledonfinale 2021 als Highlight

Berrettini hatte kürzlich bekanntgegeben, auf das Ende der laufenden Saison zu verzichten und sich auf 2024 vorzubereiten. Er hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, nach einer Verletzung am Handgelenk im Vorjahr zuletzt mit dem Sprunggelenk.

Mit Ex-Profi Santopadre hatte Berrettini letztlich seine gesamte Profilaufbahn verbracht, sieben Titel geholt und das Wimbledonfinale 2021 erreicht.