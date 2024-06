Besser als Sinner & Alcaraz: Grand-Slam-Champion Alexander Zverev

Für einen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier hat es für Alexander Zverev noch nicht gereicht. Dafür liegt er jedoch in einer ganz bestimmten Statistik vor den beiden Grand-Slam-Siegerin des Jahres 2024. Wobei man auch diese Statistik unterschiedlich interpretieren kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2024, 20:52 Uhr

Kurz vor Wimbledon atmet die Tennis-Tour ein wenig durch. Erst recht in Zeiten, in denen die Fußball-Europameisterschaft die Sport-Schlagzeilen dominiert. Daher ist momentan auch mal Platz für die ein oder andere Statistik jenseits von Turniersiegen und Weltranglisten-Positionen.

Was sagt uns das über Alexander Zverev als Nummer 1?

Eine Statistik sticht da besonders ins Auge: Kein anderer Spieler hat im Jahr 2024 bisher mehr Winner bei den Grand-Slam-Turnieren geschlagen als Alexander Zverev.

Insgesamt der Deutsche auf 584 Winner aus den ersten beiden Grand-Slam-Veranstaltungen in Australien und Frankreich. Dahinter folgt French-Open-Sieger Carlos Alcaraz auf Platz zwei mit 465 Gewinnschlägen und Australian-Open-Sieger Jannik Sinner auf Platz drei mit 462 Winnern. Ein Beleg für die Aggressivität und Qualität von Zverev an der Grundlinie? Ja, kann man so sehen. Fraglos gibt es nicht viele Spieler, die von fast jedem Punkt auf dem Platz punkten können – Zverev kann es.

Allerdings sind die über 100 Winner mehr bei Zverev auch ein Beleg dafür, dass er viel länger auf dem Platz gestanden hat als seine Kollegen Sinner und Alcaraz. Die beiden hatten oft gar keine Chance, so viele Winner wie Zverev zu setzen, da sie viel früher fertig waren als der Deutsche. Und zwar als Sieger. So wird Zverev wahrscheinlich kurz auf diese Winner-Zahlen blicken und denken: Schon ganz nett, aber ich verzichte gerne hier auf den ersten Platz und tausche ihn gegen einen Grand-Slam-Titel.

In der kommenden Woche in London wartet die nächste Tausch-Möglichkeit auf Alexander Zverev.