Australian Open: Erstrundentableau der Herren mit einigen Leckerbissen

Das Erstrundentableau der Herren kann bei den Australian Open 2025 mit so einigen Highlights aufwarten. Tennisfans dürfen sich unter anderem auf ein französisches Generationenduell freuen. Der Leckerbissen schlechthin ist aber wohl das Aufeinandertreffen des aufstrebenden NextGen Finals-Siegers Joao Fonseca mit Andrey Rublev.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 16:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images #NextGen-Star Joao Fonseca will gegen Andrey Rublev auftrumpfen

Der 18-jährige Fonseca befindet sich gerade im Höhenflug und konnte seine letzten 13 Matches allesamt gewinnen. Seinem Triumph bei den NextGen Finals ließ der junge Brasilianer zuletzt den Titel beim ATP-Challenger-Turnier in Canberra folgen - nun kamen noch drei Erfolge in der Qualifikation für den Australian Open-Hauptbewerb hinzu. Dort trifft der Jungstar auf den an Nummer 9 gesetzten Andrey Rublev, der sich zuletzt nicht unbedingt in Top-Form präsentierte. Man darf durchaus gespannt sein, wie sich Fonseca im Duell mit einem Top 10-Mann schlägt.

Zu einem echten Duell der Generationen kommt es in der Auftaktrunde zwischen zwei Franzosen: Der aufstrebende 21-jährige Giovanni Mpetshi Perricard fordert seinen 17 Jahre älteren Landsmann Gael Monfils, der derzeit beweist, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Weitere vielversprechende Matchups der ersten Runde lauten unter anderem Ben Shelton gegen Brandon Nakashima, Lorenzo Musetti gegen Matteo Arnaldi oder auch Stefanos Tsitsipas gegen Alex Michelsen. Ob der, im Moment gerade in Hochform agierende NextGen Finals-Teilnehmer Nishesh Basavareddy mit Novak Djokovic zumindest streckenweise mithalten kann, wird ebenfalls interessant zu beobachten sein.

Und dann wäre da ja noch der Erstrundenauftritt von Jannik Sinner. Der Weltranglistenerste hat mit Nicolas Jarry einen Auftaktgegner zugelost bekommen, der an guten Tagen jedem Spieler der Welt Paroli bieten kann. Der Chilene war noch im Sommer des vergangenen Jahres unter den Top 20 gestanden, hatte in der zweiten Saisonhälfte jedoch schwer zu kämpfen.

Das Einzel-Tableau der Australian Open