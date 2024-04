Bestätigt: ATP testet neues Doppel-Format

Die ATP hat am Mittwoch die Erprobung eines neuen Doppel-Formats angekündigt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 15:21 Uhr

© Getty Images Im Doppel geht es schon bald noch schneller zu

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen, seit Mittwoch ist es nun auch offiziell: Die ATP wird während der Saison 2024 ein neues Doppel-Format testen. Der Startschuss dafür wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid (24. April bis 5. Mai) fallen.

Was ändert sich konkret? In 32er-Rastern sollen künftig bis zu 16 Plätze für Einzelspezialisten reserviert werden. Zudem wird die Shot Clock nach Ballwechseln, bei denen die Filzkugel weniger als viermal über das Netz geflogen ist, auf 15 anstatt der üblichen 25 Sekunden gesetzt. Um die Matchdauer zu verkürzen, werden die Spieler in Zukunft außerdem schneller die Seiten wechseln.

Weitere Änderungen sind gestraffte Zeitpläne in der zweiten Turnierwoche (Dienstag bis Samstag) sowie der Umstand, dass sich die Zuschauer während der Partien frei bewegen können. Dadurch will die ATP die immer größer werdenden Probleme im Doppel beheben.

Die Änderungen werden im Laufe der Saison 2024 bei ausgewählten Turnieren getestet. Weitere Einzelheiten wird die ATP zu gegebener Zeit kommunizieren.

