Bestätigt! Rafael Nadal kommt am 6. März in Indian Wells zurück

Rafael Nadal wird nun definitiv beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells sein erneutes Comeback auf der ATP-Tour geben. Zuletzt hatte der Spanier Anfang des Jahres in Brisbane aufgeschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 07:07 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal scheint bereit für Indian Wells zu sein

Wer Rafael Nadal bei Instagram folgt, der durfte während der letzten Tage schon voller Vorfreude auf das Turnier in indian Wells schauen. Denn der spanische Großmeister scheint wieder fit zu sein, nachdem er sich nach seinem Ausscheiden gegen Jordan Thompson in Brisbane Anfang des Jahres gegen einen Start bei den Australian Open entschieden und auch die danach avisierte Rückkehr in Doha abgesagt hatte. Am gestrigen Dienstag haben die Veranstalter im Tennis Paradise indes bestätigt: Rafa wird am 6. März um 20 Uhr Ortszeit sein neuerliches Comeback geben.

Zuletzt war Nadal 2022 in Indian Wells am Start. Dort schaffte er es bis ins Endspiel, wo er aber schon leicht angeschlagen gegen Taylor Fritz verlor. Dennoch stehen drei Championships in der kalifornischen Wüste in der Bilanz von Nadal, das letzte liegt allerdings auch schon elf Jahre zurück: 2013 gewann der Mallorquiner im Endspiel gegen Juan Martin del Potro in drei Sätzen.

Alcaraz als Titelverteidiger mit Fragezeichen

Vor seiner Rückkehr auf die Tour wird sich Nadal in Las Vegas noch in einem Schaukampf mit Carlos Alcaraz den letzten Schliff holen. Alcaraz startet in Indian Wells als Titelverteidiger. Allerdings auch mit mindestens zwei Fragezeichen: Zum einen hat Nadals Landsmann seit Wimbledon im vergangenen Sommer kein Turnier mehr gewonnen. Zum anderen musste Alcaraz in Rio de Janeiro sein Match gegen ThiagoMonteiro schon nach wenigen Minuten beenden, weil er sich am Knöchel verletzt hatte.

Ebenfalls wieder dabei wird übrigens der fünfmalige Indian-Wells-Sieger Novak Djokovic sein. Die Nummer eins Welt hat sich nach den Australian Open eine Auszeit genommen. Der jüngste Triumph in Indian Wells datiert allerdings auch schon aus dem Jahr 2016, als Djokovic im Endspiel Milos Raonic in die Schranken weisen konnte.