Jannik Sinner: Vorliebe für Landsleute

Jannik Sinner ist seit einiger Zeit die Nummer eins seines Landes. Der Italiener unterstreicht gegen Gegner aus dem eigenen Land dazu seine Vormachtstellung.

Mit Lorenzo Sonego hatte Jannik Sinner in seinem ersten Match beim Masters von Madrid einen Gegner aus dem eigenen Tennisverband. Diese Konstellation ist bei den Spielern oft nicht allzu beliebt, ist der persönliche Kontakt oftmals doch enger als bei Spielern aus anderen Ländern.

Jannik Sinner scheint damit auf dem Court jedoch kein Problem zu haben. Der Erfolg gegen Sonego war auf der ATP Tour der 13. Sieg in einem landesinternen Duell für den Südtiroler. Und das im 13. Duell.

Jannik Sinner auf den Spuren von Vilas und Orantes

Diese hohe Anzahl an Siegen ohne Niederlage gegen Kontrahenten aus dem eigenen Land können in der Historie sind nur Manuel Orantes, Bob Hewitt and Guillermo Vilas vorweisen. Vilas kann mit vier Grand-Slam-Titel die größten Erfolge des Trios vorweisen. Der Spanier Orantes gewann 1975 die US Open. Bob Hewitt konnte keinen Einzeltitel auf Majorebene vorweisen.

