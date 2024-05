So reagiert der ÖTV auf das Karriereende von Dominic Thiem

Auch der Österreichische Tennisverband bedauert den Rücktritt von Dominic Thiem. Die Reaktionen im Überblick.

Seit Freitag ist es fix: Dominic Thiem wird seine aktive Laufbahn nach der laufenden Saison beenden. So reagiert der Österreichische Tennisverband (ÖTV) auf das Karriereende des ehemaligen Weltranglistendritten.

ÖTV-Präsident Martin Ohneberg: "Wir bedauern das sehr, dass sich Dominic Thiem nun zu diesem Schritt entschlossen hat. Seine Entscheidung ist jedoch voll und ganz zu respektieren. Mit ihm nimmt sicherlich einer der größten österreichischen Sportler aller Zeiten Abschied. Dominic kann extrem stolz auf seine Karriere sein – und auch wir sind stolz auf ihn. Er hat Österreichs Tennissport in der Öffentlichkeit immerzu hervorragend vertreten, ganz Großes für diesen geleistet, uns Tennisfans so viele schöne Augenblicke geschenkt und einen Tennisboom in unserem Land ausgelöst. Dafür kann man gar nicht oft genug ‚Danke’ sagen."

"Wir wünschen Dominic für seine private und berufliche Zukunft alles, alles Gute. Wir als ÖTV würden uns sehr freuen, wenn er seine Erfahrungen im Tennis und darüber hinaus auch zukünftig den österreichischen Spieler:innen zur Verfügung stellt. Denn der Tennissport braucht Vorbilder! Der ÖTV steht ihm jedenfalls jederzeit positiv und offen gegenüber."

ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer: "Als Sportdirektor und Tennisfan tut es natürlich weh, wenn jemand aufhört, der so gut war und eigentlich noch ein Alter hätte, in dem er weiterspielen kann. Aber im Endeffekt ist es seine eigene Entscheidung – und er hat so viel für Österreichs Tennis getan, dass man ewig dankbar sein muss."

"Man hat natürlich gesehen, dass er echt um den Anschluss gekämpft hat. Ich persönlich kann auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn er es nicht dorthin schafft, wo er mal war. Dass die letzten paar Jahre für ihn nicht befriedigend waren, dafür muss man wohl kein Experte sein, um das beurteilen zu können. Das ist logisch, dass es nicht so war, wie er sich es vorgestellt hat.

"Wir haben in der Geschichte von Österreichs Tennis drei Top-Ten-Spieler gehabt, nur zwei Grand-Slam-Sieger (im Einzel, Anm.). Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren immer wieder Topspieler gehabt, und wenn einer aufhört, kommt im Normalfall immer der nächste. So war es zumindest in der Vergangenheit – und ich hoffe, dass das jetzt auch der Fall ist."

ÖTV-Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Schweda: "Es war mir eine große Ehre und Freude, Dominic im Zuge seiner Karriere persönlich kennengelernt zu haben – als einzigartigen Sportler, aber auch genauso guten Menschen. Es ist sehr schade zu hören, dass er zurücktreten möchte. Ich hätte ihm noch viele weitere Jahre an der Weltspitze gewünscht. Ich hoffe, dass er es sich vielleicht nach einem Jahr doch nochmal anders überlegt und es ein Comeback gibt – so wie bei Marcel Hirscher im Skifahren. Und wenn nicht, dann wünsche ich ihm einen schönen Abschied, ganz nach seinen Vorstellungen, und alles Gute für die Zeit nach seiner Karriere."