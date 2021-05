bett1open: Ashleigh Barty und Naomi Osaka kommen nach Berlin

Die beiden Führenden in der WTA-Weltrangliste, Ashleigh Barty und Naomi Osaka, werden bei der Erstaustragung der bett1 Open in Berlin an den Start gehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 12:39 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty wird Berlin die Ehre geben

Aufeinandertreffen der Tennis-Weltelite bei den bett1open in Berlin! In gerade einmal 24 Tagen feiert das WTA-500-Turnier auf den Rasenplätzen des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. (12. bis 20. Juni 2021) seine Premiere – und das mit einem Teilnehmerfeld, das keine Wünsche offenlässt. „Wir haben acht Top-Ten-Spielerinnen am Start, plus die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber. Das wird ein Tennisfest der Superlative“, ist Turnierdirektorin Barbara Rittner überzeugt.

Neben den aktuellen Nummern eins und zwei der Welt, Ashleigh Barty (Australien/1) und Naomi Osaka (Japan/2), haben aus den Top-Ten auch noch Aryna Sabalenka (Weißrussland/4), Sofia Kenin (USA/5), Elina Svitolina (Ukraine/6), Bianca Andreescu (CAN/7), Iga Swiatek (Polen/9) und Karolina Pliskova (Tschechische Republik/10) ihre Teilnahme an den bett1open bestätigt.

Komplettiert wird das überragende Teilnehmerinnenfeld mit den Top-20-Spielerinnen Belinda Bencic (Schweiz/11), Petra Kvitova (Tschechische Republik/12), Garbine Muguruza (Spanien/13), Jennifer Brady (USA/14), Victoria Azarenka (Weißrussland/16), Maria Sakkari (Griechenland/18) und Karolina Muchova (Tschechische Republik/19). Damit sind 15 Spielerinnen aus den ersten 20 der Weltrangliste in Berlin am Start! „Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn diese tollen Spielerinnen im traditionsreichen Steffi-Graf-Stadion auflaufen“, so Rittner. „Ich bin stolz auf dieses Feld, das gewiss nicht selbstverständlich ist.“ Die Qualität der Meldeliste unterstreicht auch die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen der bett1open nicht weniger als 17 Grand-Slam-Einzeltitel erobert haben.

Angelique Kerber das deutsche Aushängeschild

„Das hochkarätige Teilnehmerinnenfeld und Angelique Kerber als deutsches Aushängeschild versprechen Tennissport der Extraklasse. Wir alle hoffen, dass bei der Premiere der bett1open Zuschauer vor Ort sein dürfen und die Fans gemeinsam mit den Spielerinnen die Rückkehr des Damenturniers nach Berlin zelebrieren können“, erklärt Adam Szpyt, Gründer und CEO von bett1.de.

Auch Edwin Weindorfer, CEO der e|motion group und Veranstalter der bett1open, ist die Begeisterung anzumerken: „Es ist uns zusammen mit bett1 gelungen, trotz schwieriger Voraussetzungen ein außergewöhnliches Event auf die Beine zu stellen, das kurz vor dem Saisonhighlight in Wimbledon auch Grand-Slam-Flair nach Berlin bringen wird. Besser könnte eine Turnierpremiere gar nicht besetzt sein.“

Die 33-jährige Kerber, Wimbledon-Siegerin 2018, belegt aktuell Platz 26 in der Weltrangliste und kann bei den bett1open in die Fußstapfen von Steffi Graf treten, die als bisher letzte deutsche Spielerin das Damen-Turnier in Berlin gewinnen konnte (1996) – damals jedoch noch auf Sand!