betway wird offizieller Wettsponsor der Hamburg European Open

Die Hamburg European Open können auf einen neuen wichtigen Sponsor zählen. Die global führende Online-Wett- und Gaming-Marke betway wird offizieller Wettsponsor des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum (7. bis 18. Juli 2021).

von tennisnet.com in Partnerschaft mit betway

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 12:10 Uhr

© Getty Images Betway wird offizieller Wettsponsor der Hamburg European Open

„Wir freuen uns sehr, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen betway als starken Partner gewinnen zu können, und ich finde es toll, dass sie das Gesamtevent sowohl in der Damen- als auch in der Herrenturnierwoche sponsern“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel am Freitag. „betway steht für Seriosität, Vertrauenswürdigkeit und ein sicheres Umfeld für seine Kunden – das war uns bei der Auswahl des Partners wichtig.“



Anthony Workman, CEO von betway, sagte: „Wir freuen uns sehr, der offizielle Wettpartner der Hamburg European Open zu werden. Das Turnier ist ein Highlight der Sommersandplatz-Saison und wir können es nicht erwarten, unsere betway-Marke am Rothenbaum zu sehen.“ Die neue Partnerschaft ist Ausdruck des stetig wachsenden Sponsoring-Engagements der Marke Betway bei den renommiertesten Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt.



Der Ticketvorverkauf für den Sandplatzklassiker am Rothenbaum hat am 23. Juni begonnen. Die Karten sind über den Online-Ticketshop auf der Turnierhomepage www.hamburg-open.com und über die Hotline erhältlich (01806-991175, Montag bis Samstag: 8 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 16 Uhr). Die Hamburg European Open 2021 starten am 7. Juli mit dem Damenturnier. Am Finalwochenende der Damen (10./11. Juli) findet parallel die Qualifikation der Herren statt. Die Hauptfeld-Spiele des ATP-Turniers beginnen am 12. Juli.

Über betway:

betway ist Teil der Super Group, einem globalen Digitalunternehmen, das der weltweiten Wett- und Gaming-Community erstklassige Unterhaltung bietet. Die betway Group ist ein führender Anbieter von innovativer und aufregender Unterhaltung in den Bereichen Sportwetten, Casino und eSports-Wetten. Das 2006 gegründete Unternehmen ist in einer Reihe regulierter Online-Märkte tätig. betway ist stolz darauf, seinen Kunden ein maßgeschneidertes, unterhaltsames und informiertes Wetterlebnis zu bieten, das von einer sicheren, fairen und verantwortungsvollen Umgebung unterstützt wird.



betway ist Mitglied mehrerer namhafter branchenbezogener Gremien, unter anderem der International Betting Integrity Association (IBIA), dem iGaming European Network (iGEN), dem Independent Betting Adjudication Service (IBAS), der Sports Wagering Integrity Monitoring Association (SWIMA) sowie der Betting and Gaming Council (BGC) und ist durch die vertrauenswürdige internationale Prüfagentur eCOGRA nach ISO 27001 zertifiziert