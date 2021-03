Bianca Andreescu - Auf der Suche nach dem Momentum von 2019

Bianca Andreescu wird in Miami ihr drittes Turnier des Jahres bestreiten - und befindet sich in Florida auf der Suche nach dem Gefühl aus dem Jahr 2019.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 11:35 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Bianca Andreescu möchte in Miami voll angreifen

Zweite Runde bei den Australian Open, Semifinale bei der Philipp Island Trophy - Bianca Andreescu konnte mit ihrem Saisonstart nach 15-monatiger Verletzungpause durchaus zufrieden sein. Danach musste die Kanadierin aber bereits wieder pausieren, machte ihr doch ein Problem am Bein zu schaffen.

"Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung. Ich habe mich da draußen ziemlich gut gefühlt. Es ist offensichtlich anders als Matches zu spielen. Ich war ein bisschen eingerostet. Ich denke, dass ich zu dieser Zeit nicht so weit war ich es sein wollte", erklärte die 20-Jährige im Vorfeld des WTA-1000-Turniers in Miami in Rückblick auf ihre Auftritte in Australien.

Physische Sorgen omnipräsent

In Florida wird der verletzungsanfällige Youngster nun auf die große Tennisbühne zurückkehren und nach einem Freilos in Runde eins zunächst gegen Yaroslava Shvedova oder Tereza Martincova spielen. "Ich fühle mich vor Turnierstart wirklich gut. Natürlich will ich jedes Turnier gewinnen, also ist das ein Ziel", meinte Andreescu, die aber gleichzeitig auch betonte, die Zeit auf dem Court genießen zu wollen.

Trotz der guten Vorbereitung würde sie sich nach wie vor kleine Sorgen um ihren Körper machen: "Ich denke, dass im Hinterkopf immer Zweifel da sein werden. Aber ich versuche mein Bestes, damit ich diese loswerde. Das ist nicht leicht. Es ist ein Prozess. Aber ich arbeite viel daran."

Andreescu will sich "nicht zu viel Druck" machen

Nach ihrer großartigen Saison im Jahr 2019, als sie unter anderem das Turnier in Indian Wells sowie die US Open gewann, will Andreescu heuer wieder angreifen - ohne sich dabei selbst unter Zugzwang zu bringen. "Technisch gesehen ist das erst mein zweites Jahr auf der Tour, daher will ich mir nicht zu viel Druck machen", gab sich die Kanadiern zurückhaltend.

Klar ist aber auch, dass Andreescu vor allem aufgrund der Leistungen aus dem Jahr 2019 um ihr Potential weiß und sich allmählich ihrer Bestform nähern möchte: "Hoffentlich kann ich gut weiterarbeiten und das Momentum aus 2019 nach 2021 zurückbringen."

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Miami