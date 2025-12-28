Bianca Andreescu – lieber ITF-Tour anstelle der Major-Quali

Trotz ausreichendem Ranking sucht man den Namen von Bianca Andreescu in der Meldeliste für die Qualifikation der Australian Open vergeblich. Stattdessen verdingt sich die ehemalige US-Open-Siegerin auf kleineren ITF-Turnieren in Florida.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.12.2025, 18:54 Uhr

© Getty Images Anstelle der Qualifikation in Melbourne startet Bianca Andreescu bei kleineren ITF-Turnieren in Florida.

Sicherlich doppelt hart ist es für ehemalige Siegerinnen von Grand-Slam-Turnieren, aufgrund eines Abfalls in der Weltrangliste bei einem Major erst einmal in der Qualifikation antreten zu müssen. Diesen beschwerlichen Weg hat Sloane Stephens, die 2017 bei den US Open triumphieren konnte, beim Grand-Slam-Auftakt in Australien mit ihrem Protected Ranking von 129 für sich gewählt.

Vergeblich sucht man jedoch die ehemalige Weltranglistenerste Viktoria Azarenka, die als aktuelle Nr. 132 ebenfalls in der Qualifikation startberechtigt wäre. Im letzten Jahr war die Belarussin eher als priorisierende Teilzeit-Spielerin unterwegs, die von ihrem 12 Turnierstarts neben den vier Majors lediglich bei 1000er-Turnieren und zweimal auf 500er-Ebene zu sehen war. Vermutlich erhofft sich die zweimalige Melbourne-Siegerin eine Wildcard für das Hauptfeld, falls sie ihren ersten Turnierstart seit den diesjährigen US Open plant.

Ebenfalls nicht in der Meldeliste für die Qualifikation in Australien befindet sich Bianca Andreescu, die nach ihrem Triumph bei den US Open 2019 fast dauerhaft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Als aktuelle Nr. 228 wäre die Kanadierin zwar ebenfalls in der Qualifikation von Melbourne spielberechtigt, hat jedoch andere Pläne. So erspart sich die 25-Jährige den weiten Trip nach Down Under und geht es erst einmal auf kleinerer Ebene an.

Als ehemalige Nr. 4 der Welt steht Andreescu auf der Meldeliste von zwei ITF-Turnieren in Florida, beginnend mit dem W35-Turnier in Bradenton, gefolgt vom W75-Event in Vero Beach. Gut möglich, dass sich „Bibi“ in den Staaten nicht nur weitere Weltranglistenpunkte, sondern als topgesetzte Spielerin auch Selbstvertrauen in Form von Turniersiegen verspricht, schließlich war der Major-Triumph im Big Apple ihr letzter Einzeltitel als Profispielerin.