Bianca Andreescu: "Noch immer nicht 100-prozentig fit"

Weiter heißt es warten, bis Bianca Andreescu auf die WTA-Tour zurückkehren wird. Wie die 19-Jährige bekanntgab, hätte sie auch beim WTA-Event in Indian Wells verletzungsbedingt nicht an den Start gehen können. Die Kanadierin wäre in Kalifornien als Titelverteidigerin ins Rennen gegangen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 15:51 Uhr

Bianca Andreescu muss ihr Antreten für Indian Wells absagen - die Kanadierin wäre als Titelverteidigerin ins Rennen gegangen

Die Flut an schlechten Nachrichten, die es vonseiten Bianca Andreescu 2020 zu berichten gibt, sie nimmt kein Ende. Nachdem die 19-Jährige von den Australian Open weg alle Auftritte abgesagt hatte, hätte die aktuelle Weltranglisten-Sechste auch beim WTA-Premium-Mandatory-Event in Indian Wells passen müssen - das Event ist nun aber ohnehin dem derzeit grassierenden Corona Virus zum Opfer gefallen. Dies gab die Kanadierin in einem Statement bekannt: "Wie viele von euch wissen, habe ich mich durch eine Verletzung gearbeitet, die ich bei den WTA-Finals im Vorjahr erlitten habe. Es war ein langer Weg der Genesung, und obwohl ich mich darauf gefreut habe, wieder auf den Platz zu kommen und meinen Titel in Indian Wells zu verteidigen, bin ich leider immer noch nicht 100 Prozent fit."

Im Vorjahr war der Kanadierin in Kalifornien ein sensationeller Erfolgslauf gelungen, als sie als Weltranglisten-60. bis ins Finale des WTA-Events stürmte und ihren ersten WTA-Titel gewinnen konnte. "Ich bin zwar enttäuscht, dass ich nächste Woche nicht an einem Turnier teilnehmen werde, an das ich so tolle Erinnerungen habe, aber ich konzentriere mich auf meine Genesung und Reha und arbeite hart daran, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen", führte Andreescu weiter aus.

Bianca Andreescus Comeback lag bereits beim Fed Cup Anfang Februar in der Luft, die 19-Jährige trainierte mit dem Team, stellte zumindest einen Start im Doppel in den Raum - daraus wurde bekanntlich nichts. Ihr letzter Auftritt liegt damit schon einige Monate zurück, bei den WTA-Finals in Shenzhen nämlich im November des Vorjahres. Auch hier konnte die Kanadierin verletzungsbedingt nicht zu Ende spielen.