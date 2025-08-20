Überraschung vor den US Open: Gauff wirbelt Team durcheinander – Daly muss gehen

Kurz vor den US Open sorgt die beste US-amerikanische Tennisspielerin für Aufsehen: Coco Gauff trennt sich überraschend von ihrem Coach Matt Daly.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 21:11 Uhr

Nur zwei Monate nach ihrem Triumph bei den French Open und unmittelbar vor dem größten Turnier ihres Heimatlandes nimmt die 21-Jährige tiefgreifende Veränderungen in ihrem Team vor. Daly, einer von zwei Coaches an ihrer Seite, ist nicht länger Teil des Trainerstabs. Nachdem zunächst nur ESPN von der Trennung berichtete, bestätigte der frühere Shapovalov-Coach die Entscheidung gegenüber Bounces. Details nannte er nicht, betonte aber, der Schritt sei „erst kürzlich“ gefallen. Die Zusammenarbeit war ohnehin noch jung: Erst Ende vergangenen Jahres war Daly ins Team der US-Open-Siegerin von 2023 gekommen und hatte damals Brad Gilbert ersetzt.

Neben Daly berichtete ESPN auch von einer möglichen Trennung von Gauffs zweitem Coach, J.C. Faurel. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht – Faurel stand heute weiterhin mit der Amerikanerin auf dem Platz.

Eine bewährte Strategie für ein altbekanntes Problem

Die Gründe für die Umbrüche bleiben offen. Klar ist jedoch: Nach dem sensationellen Titel in Paris verlief die Saison nicht nach Wunsch - zumindest nicht für Gauff. Auf Rasen verpasste Grand-Slam-Siegerin einen guten Start: In Berlin unterlag sie Wang Xinyu, in Wimbledon Dayana Yastremska – beide Niederlagen passierten bereits in der ersten Runde. Auf Hartplatz lief es dann schon wieder etwas besser: Mit einer 4:2-Bilanz im Einzel sowie dem Doppeltitel in Montreal an der Seite von McCartney Kessler reiste Gauff zum letzten Major der Saison. Doch ihre altbekannten Probleme beim Aufschlag verschärften sich erneut.

Um genau daran zu arbeiten, trainierte Gauff auf der US Open Anlage bereits mit Gavin MacMillan – einem Biomechanik-Spezialisten, der bereits Aryna Sabalenka aus ihrer Doppelfehler-Krise befreit hatte.

Für die US Open soll also frischer Wind her und diese Strategie könnte für Gauff gut funktioniere, wie die Vergangenheit zeigte. Nach der Verpflichtung von Brad Gilbert im Sommer 2023 gewann sie in kurzer Abfolge die Turniere in Washington, Cincinnati und schließlich die US Open. Auch mit Daly konnte sie noch im selben Jahr Titel in Peking und bei den WTA Finals in Riad holen.