Bianca Andreescu startet ihre Saison 2022 beim Porsche Tennis Grand Prix: „Bislang nicht bereit gefühlt“

Bianca Andreescu (WTA-Nr. 121) war bislang noch nicht gesehen auf der Tour in 2022, auch aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt scheint sie bereit für die Rückkehr.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2022, 15:43 Uhr

© Porsche Bianca Andreescu

Bianca Andreescu machte einen fröhlichen Eindruck, als sie am Montagmittag die Presserunde beim Porsche Tennis Grand Prix eröffnete. „Ich habe fast den Eindruck, die meisten meiner Pressekonferenzen laufen nach dem Motto ab: ‚Oh, es ist so schön, zurück zu sein‘“, scherzte sie.

Andreescu war tatsächlich ein selten gesehenes Gesicht nach ihrem sensationellen Jahr 2019, als sie sich von einem Platz außerhalb der Top 100 bis in die Top Ten spielte zum Jahresende, mit Siegen in Newport, Indian Wells, Toronto und den US Open. Nur am Jahresende verletzte sie sich, fiel die komplette Spielzeit 2020 aus, und auch in 2021 lief es ruckelnd, trotz eines Finals in Miami. Zum Ende des Jahres gab Andreescu bekannt, ihr neues Jahr nicht in Australien zu beginnen, nachdem sie mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. „Ich fühlte mich, als trage ich das Gewicht der Welt auf meinen Schultern.“

Bianca Andreescu: "Größere Leidenschaft für den Sport entwickelt"

„Ich habe das Gefühl, mich gefunden zu haben – zu klischeehaft das klingt“, sagte Andreescu nun in Sututtgart. „Ich habe eine größere Leidenschaft für das Spiel entwickelt und realisiert, dass ich diesen Sport wirklich liebe.“

Ob sie nun bereit sei, wieder anzugreifen – nun ja, „ich habe mich nie gefühlt, als sei ich völlig bereit, das ist wohl niemand jemals“, so Andreescu. „Ich bin müde geworden, auch gelangweilt in gewisser Weise, weil ich keine Herausforderungen hatte. Ich habe das Feuer vermisst, das ich hatte, wenn ich gespielt und trainiert habe.“ Das sei der Punkt gewesen, um wieder zurückzukommen.

Dass sie über ihre mentalen Probleme offen gesprochen habe, hatte auch damit zu tun, dass Naomi Osaka dies zuvor getan hatte. Ihre Mutter, so Andreescu, habe hier auch einen großen Einfluss gehabt. „Sie hat schon immer über mentale Stärke und mentale Müdigkeit gesprochen, dass man Pausen einlegen muss. Sie ist die wichtigste Person in meinem Leben in diesem Bezug.

Andreescu heute gegen Jule Niemeier

In Stuttgart spielt Andreescu erstmals mit, zu Beginn am heutigen Dienstagabend darf sie das Topspiel des Tages gegen Jule Niemeier angehen (ab 18.30 Uhr). Auf die Siegerin wartet die an drei gesetzte Aryna Sabalenka.

Der Stuttgarter Sand könnte ihr liegen, findet Andreescu: „Ich habe auf Sand in der Halle als Juniorin gespielt, auch ein paar ITF-Turniere. Ich denke, er passt zu meiner Spielweise. Vielleicht ist er etwas schneller als normaler Sand, wie bei den French Open, vielleicht auch etwas rutschiger. Aber ich denke, ich bin fit genug, damit umzugehen.“