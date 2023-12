Bianca Andreescu verpasst auch die Australian Open

Für Bianca Andreescu kommen die Australian Open 2024 zu früh.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 20:02 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu wird nicht in Australien spielen

Die Fans von Bianca Andreescu müssen sich noch etwas gedulden. Wie die Kanadierin in dieser Woche bei einer Veranstaltung in Montreal mitteilte, wird sie den Saisonstart aufgrund anhaltender Rückenprobleme verpassen. "Leider werde ich bei den Australian Open nicht dabei sein", erklärte die 23-Jährige.

Andreescu hatte sich im August am Rücken verletzt und bestritt seitdem kein Turnier mehr. Noch konnte sie auch das Tennistraining nicht wieder aufnehmen, verriet die ehemalige Weltranglistenvierte. "Es wird von Tag zu Tag besser und ich tue alles, was ich kann, um so schnell wie möglich dorthin zu kommen, aber solche Dinge brauchen Zeit."

Ihr Comeback könnte Andreescu im März beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells feiern. Obwohl die US-Open-Siegerin von 2019 in der Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Position 96 liegt, mangelt es ihr nicht an Optimismus für das neue Jahr: "Ich bin sehr zuversichtlich für 2024."

Andreescus großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris. Ob die 23-Jährige angesichts der Erfolge ihres Landsfrauen - Kanada gewann in der abgelaufenen Saison unter anderem zum ersten Mal den Billie Jean King Cup - überhaupt einen Platz im Team bekommt, scheint derzeit allerdings fraglich.