WTA Cincinnati: Swiatek in zwei Sätzen weiter, Pegula schon out

Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek steht beim WTA 1000-Turnier in Cincinnati im Viertelfinale. Die Polin setzte sich gegen die Rumänin Sorana Cirstea mit 6:4 und 6:3 durch.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 19:31 Uhr

Iga Swiatek steht in Cincinnati im Viertelfinale.

Die an Nummer drei gesetzte Swiatek konnte ihrer Gegnerin gleich im ersten Game den Aufschlag abnehmen und erspielte sich beim Stand von 4:2 zwei weitere Breakchancen. Die 35-Jährige Cirstea wehrte jedoch beide Möglichkeiten ab und konnte insgesamt im ersten Satz durchgehend gut mithalten. Swiatek, die ungewohnt viele vermeidbare Fehler produzierte, konservierte den Breakvorsprung im Endeffekt jedoch erfolgreich bis zum 6:4.

Der Beginn des zweiten Satzes geriet zum Spiegelbild des ersten. Wieder holte sich die Polin im ersten Game das Break. Nichtsdestotrotz schlichen sich weiter viele Fehler in das Spiel der Weltranglisten-Dritten, die postwendend zu null ihr eigenes Service abgab.

In Satz zwei geriet das Match überhaupt zu einem regelrechten Break-Festival. Bis zum 6:3 aus Sicht von Swiatek gab es insgesamt sechs Aufschlagverluste.

Die nächste Gegnerin der frischgebackenen Wimbledon-Siegerin wird in jedem Fall eine Russin sein und im Duell zwischen Ekaterina Alexandrova und Anna Kalinskaya ermittelt.

Ausgeschieden ist indes bereits die an Nummer vier gesetzte Jessica Pegula, die gegen Swiateks Landsfrau Magda Linette mit 6:7, 6:3 und 3:6 den Kürzeren zog.

