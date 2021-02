Bianca Andreescu verschiebt Comeback erneut

Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019, wird ohne Wettkampfpraxis in die Australian Open gehen. Die Kanadierin zog ihre Nennung für die Grampians Trophy zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 16:42 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu geht ohne Matchpraxis in die Australian Open

Wenn Bianca Andreescu in letzter Zeit etwas mit ihrem Team diskutiert hat, ist dabei selten etwas Erfreuliches herausgekommen. So auch die in Melbourne, wo die verletzungsgeplagte US-Open-Siegerin von 2019 am Dienstag bekannt gab, dass sie nun doch nicht an der Grampians Trophy teilnehmen wird. Diese Veranstaltung war in erster Linie für jene Spielerinnen ins Leben gerufen worden, die nach ihrer Ankunft in Australien in eine zweiwöchige harte Quarantäne gehen mussten.

Damit verzögert sich das Comeback von Andreescu, die ihr letztes Match bei den WTA Finals 2019 bestritten hat, weiter. Trotz der mehr als einjährigen Pause wird die 20-Jährige immer noch auf Position acht der WTA-Charts geführt, eine Folge der Corona-Regelung, wonach die Weltranglisten aus den Ergebnissen der letzten 24 Monate gebildet werden.