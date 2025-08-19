WTA-Weltrangliste: Iga Swiatek rückt nach Triumph in Cincinnati auf Rang zwei vor

Nach ihrem Turniersieg in Cincinnati wird Iga Swiatek die US Open als Weltranglistenzweite in Angriff nehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 12:47 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek triumphierte in Cincinnati

Durch ihren ersten Triumph beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati hat Iga Swiatek in der Weltrangliste die US-Amerikanerin Coco Gauff überholt und sich auf Rang zwei verbessert. Damit wird die Polin, die zuletzt bereits in Wimbledon gewonnen hatte, die am Sonntag beginnenden US Open als Nummer zwei der Setzliste in Angriff nehmen. Ein Duell mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka, die immer noch knapp 3300 Zähler Vorsprung auf Swiatek hat, ist erst im Finale möglich.

Swiatek wird das letzte Major-Event des Jahres freilich mit Selbstvertrauen in Angriff nehmen. “Das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte das in diesem Jahr unbedingt”, erklärte die 24-Jährige nach ihrem Finalerfolg über Jasmine Paolini. Die unterlegene Italienerin verbesserte sich unterdessen ebenfalls um einen Platz und liegt in der Weltrangliste nun auf Platz acht.

Ansonsten gab es in den Top Ten nach dem Event in Cincinnati keine Veränderungen. Hinter der drittplatzierten Gauff liegen Jessica Pegula, Mirra Andreeva, Madison Keys und Qinwen Zheng. Auch Amanada Anisimova (9.) sowie Elena Rybakina (10.) dürfen sich vor den US Open zu den zehn besten Spielerinnen der Welt zählen.

Beste Deutsche ist weiterhin Tatjana Maria (43.), die zwei Plätze einbüßte. Mit Laura Siegemund (52.) und Eva Lys (60.) rangieren zwei weitere Spielerinnen in den Top 60. Höchstplatzierte Österreicherin ist Julia Grabher auf Rang 117.

Die Weltrangliste im Überblick