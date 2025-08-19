WTA Cincinnati: Iga Swiatek schlägt Jasmine Paolini im Finale

Iga Swiatek hat im Endspiel des WTA-1000-Turniers gegen Jasmine Paolini mit 7:5 und 6:4 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.08.2025, 03:15 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek in Cincinnati

Lang hatte es gedauert in dieser (und eigentlich auch schon in der abgelaufenen) Saison, ehe Iga Swiatek endlich wieder einen Titel holen konnte, In Wimbledon war es dann soweit. Und auch wenn es in Montreal mit der recht frühen Niederlage gegen Clara Tauson einen kleinen Rückschlag gab, so scheint sich Swiatek doch wieder ihrer absoluten Hochform anzunähern. Denn in Cincinnati gewann die Polin das Endspiel gegen Jasmine Paolini mit 7:5 und 6:4.

Und natürlich hat sich Iga Swiatek mit diesem Triumph auch ganz vorne in der Riege der Anwärterinnen auf den Sieg bei den US Open eingereiht. Zumal sie im Halbfinale auch Elena Rybakina bezwingen konnte, die in der Runde zuvor ja gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka souverän gewonnen hatte.

Jasmine Paolini darf man nach dem Turnier in Cincinnati auch nicht ganz vergessen - wenn es um Spielerinnen geht, die weit ins Turnier vordringen können. Im vergangenen Jahr hatte die Italienerin ja sowohl in Roland-Garros wie auch in Wimbledon überraschend das Endspiel erreicht. In der laufenden Saison sticht bei Paolini indes der Titel beim Heim-Turnier in Rom aus den Ergebnissen heraus.

