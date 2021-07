Bianca Andreescu verzichtet auch auf Olympia

Das olympische Tennisturnier in Tokio verliert die nächste Attraktion.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.07.2021, 10:48 Uhr

© Getty Images Bianca Andreescu

Nach Superstars wie Serena Williams oder Rafael Nadal und Top-Spielern wie Dominic Thiem, Denis Shapovalov oder Simona Halep hat auch die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu ihren Start abgesagt.

Die Kanadierin begründete ihre Entscheidung mit den "Herausforderungen der Pandemie".

Weitere Absagen könnten folgen. Für Wimbledonsieger Novak Djokovic ist es eine "50:50-Entscheidung", ob er nach Tokio fliegt, wie er in Wimbledon erklärte. Auch Angelique Kerber (Kiel), die im All England Club im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Ashleigh Barty verloren hatte, ließ einen Start in Japan zunächst offen.