Und der Golden Slam? Novak Djokovic erwägt Verzicht auf Olympia

Novak Djokovic hat in diesem Jahr die legendäre Chance auf den Golden Slam. Über eine Teilnahme an den Olympischen Spielen denkt er jedoch angeblich noch nach.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.07.2021, 18:00 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Australian Open? Check. Roland Garros? Check. Wimbledon? Check. Fehlen noch sieben Siege bei den US Open - und Novak Djokovic hätte den ersten Grand Slam bei den Herren seit dem großen Rod Laver in 1969 geschafft - etwas, das weder Roger Federer, noch Rafael Nadal gelungen ist.

2021 ginge aber noch mehr: Weil die Olympischen Spiele auf dieses Jahr verschoben worden sind, könnte Djokovic mit einem Sieg in Tokio sogar den "Golden Slam" gewinnen (wenn er danach in New York siegt) - etwas, das bislang einzig Steffi Graf in 1988 geschafft hat. Und wie man den Djoker, der immer neue Rekorde und Bestmarken sucht, kennt, wird er alles daran setzen. Zumal ihm eine Goldmedaille im Einzel ohnehin noch fehlt.

Djokovic über Olympia-Teilnahme: "50:50-Entscheidung"

Oder... doch nicht? In der Pressekonferenz nach seinem Wimbledonsieg gab sich Djokovic unentschlossen um eine Olympia-Teilnahme. Zwar sei es die ganze Zeit sein Plan gewesen, nach Tokio zu reisen. "Im Moment bin ich jedoch etwas zwiegespalten. Nach dem, was ich in den vergangenen Tagen gehört habe, ist es eine 50:50-Entscheidung", erklärte Djokovic und spielte auf die aktuellen Außenbestimmungen in Tokio an. Aufgrund der Coronakrise hatte man vor wenigen Tagen beschlossen, keine Zuschauer zuzulassen. Auch Familienmitglieder dürfen nicht mitkommen. Ebenso müsste Djokovic auf seinen Bespanner verzichten. "Darüber muss ich nachdenken", sagte er.

Zuletzt hatten einige Tennisspieler den Verzicht auf die Olympischen Spiele bekannt gegeben, unter anderem Rafael Nadal und Dominic Thiem. Nach der Entscheidung, dass keine Zuschauer dabei sein können, verkündete auch Nick Kyrgios seine Absage. Auch von Roger Federer liegt noch keine Zusage vor: Der Schweizer wollte sich nach seinem Wimbledonauftritt festlegen. Die fehlenden Zuschauer könnten jedoch auch ihm die Entscheidung abgenommen haben, fürchten einige.