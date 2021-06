Rafael Nadal verzichtet auf Wimbledon und Olympia!

Rafael Nadal wird in 2021 nicht in Wimbledon antreten. Das gab er via Twitter bekannt. Auch auf die Olympischen Spiele wird der 35-Jährige verzichten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 14:39 Uhr

"So etwas ist keine leichte Entscheidung. Aber nachdem ich auf meinen Körper gehört und es mit meinem Team besprochen habe, denke ich, das es die richtige ist", schrieb Nadal. Der zweifache Wimbledonchamp (2008, 2010) fehlt damit nach 2004, 2009 und 2016 zum dritten Mal an der Church Road.

"Das Ziel ist es, meine Karriere zu verlängern und das weiterzumachen, was mich glücklich macht", so Nadal weiter." Das in diesem Jahr nur zwei Wochen zwischen dem Ende der French Open und dem Beginn von Wimbledon liegen, "hat es für meinen Körper nicht erleichtert, sich nach der anstrengenden Sandplatzsaison zu erholen." Es seien zwei Monaten mit großer Anstrengung gewesen, die jetzige Entscheidung treffe es aus mittel- und langfristiger Sicht.

Roland Garros hatte - zum Unmut der Tour - eigenmächtig das Turnier um eine Woche nach hinten geschoben, um aufgrund der gemäßigten Ausgangssperre dann mehr Zuschauer begrüßen zu können. Auch Turniere wie der MercedesCup in Stuttgart hatten darunter zu leiden, am Weissenhof spielte man damit in der zweiten Paris-Woche.

Auch Olympia ohne Nadal

Zum zweiten Mal nach 2012 verzichtet Nadal auch auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen, die immer eine Priorität für ihn besessen hätten. "Ich durfte drei Mal teilnehmen und hatte die Ehre, die Flagge für mein Land zu tragen", so Nadal.

Zwei Olympische Goldmedaillen hat er zudem mitnehmen können, 2008 im Einzel (in Peking) und 2016 im Doppel (in Rio de Janeiro). Aufgrund der Coronapandemie waren die Spiele 2020 auf 2021 verschoben worden.

Zuletzt hatte Nadal im Halbfinale der French Open gespielt, war dort dem späteren Sieger Novak Djokovic unterlegen und hatte am Ende für seine Verhältnisse platt gewirkt - auch über eine Verletzung wurde spekuliert. Zwischenzeitlich hatte sich Nadal auch am Fuß behandeln lassen müssen.

Es war erst das dritte Mal, dass Nadal, 13-facher Sieger in Paris, eine Niederlage auf seinem Lieblingsplatz Court Philippe-Chatrier einstecken musste. Ob er in Wimbledon antrete, hatte er im Anschluss offen gelassen - nun ist die Entscheidung gefallen.