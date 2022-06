BIDI BADU sucht die Rooftop-Kleinfeld-Weltmeister - über den Dächern von Köln

Kleinfeldtennis in luftiger Höhe - und dann auch noch um einen Weltmeistertitel? BIDI BADU macht es möglich: Am 05. August 2022 geht nämlich in Köln die erste Rooftop-Kleinfeld-Weltmeisterschaft über die Bühne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2022, 17:21 Uhr

© Bidi Badu Bidi Badu sucht über den Dächern von Köln den Kleinfeld-Weltmeister

Ganz so hoch hinaus wie beim legendären Showmatch zwischen Roger Federer und Andre Agassi auf dem Dach des Burj Al Arab in Dubai wird es zwar nicht gehen, aber auch die Kleinfeldasse, die Anfang August 2022 um den ersten Weltmeistertitel spielen werden, müssen schwindelfrei sein.

Denn am 05. August ist es endlich : Die erste BIDI BADU Rooftop-Kleinfeld-Weltmeisterschaft geht an den Start. Von 15:30-21:00 Uhr wird dann auf dem Dach des legendären Deutschen Sport & Olympia Museums ein unvergessliches Fun-Turnier veranstaltet. 32 Zweier-Teams plus insgesamt rund 50 Gäste werden über den Dächern von Köln mit Live DJ, Drinks und coolen Beats für eine geile Party sorgen.

Neben Tennis wird es unter anderem auch „Beat-the-Crew“-Specials geben, bei denen die Anwesenden ihr Können bei Mini-Tischtennis, Darts und Co. unter Beweis stellen können. Die Gewinne beinhalten einen 500€ Reisegutschein von Patricio Travel, BIDI BADU Outfits im Wert von 250€, eine 10er Karte für die PadelBOX und noch vieles mehr. Die Anmeldegebühr für das Turnier liegt bei 20€ pro Team und umfasst neben der Teilnahme an der Kleinfeld-Weltmeisterschaft noch Freibier und ein BIDI BADU Starterpaket. Die Crew von BIDU BADU hat mega Bock und freut sich auf motivierte, coole Leute, die gemeinsam einen gigantischen Abend verbringen möchten!

Wo? Deutschen Sport & Olympia Museum Köln (Rooftop-Court), im Zollhafen 1, 50678 Köln

Möglichkeiten zur Anmeldungen bis zum 31.07. und weitere Infos findet ihr auf www.bidibadu.dom/rooftop.