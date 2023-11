Bilie Jean King Cup: Tschechien und Slowenien starten mit Siegen

Bei der Endrunde des Billie Jean King Cups 2023 in Sevilla haben die Spielerinnen aus der Tschechischen Republik und die Vertreterinnen Sloweniens einen erfolgreichen Start hingelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2023, 23:44 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Linda Noskova hat für die Tschechische Republik einen Punkt erkämpft

Ja, Belinda Bencic war anwesend im Team der Titelverteidigerinnen aus der Schweiz. Aber Bencic, die vor ein paar Tagen bekannt gegeben hat, dass sie schon bald erstmals Mutter wird, stand der Mannschaft von Heinz Günthardt in der Partie gegen die Tschechische Republik nur nur als Cheerleaderin zur Verfügung. Andererseits mussten die Tschechinnen auf Wimbledon-Championesse Marketa Vondrousova verzichten.

Aber so holten eben Linda Noskova gegen Celine Naef und Marie Bouzkova gegen Viktoria Golubic bereits im Einzel die 2:0-Führung für das tschechische Team. Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, die ebenso wie Vondrousova direkt von den WTA Finals in cancun angereist waren, gewannen schließlich auch noch das Doppel.

In der frühen Partie hatte sich Slowenien in Gruppe B gegen Australien mit 2:1 behauptet. Kaia Juvan schlug Ajla Tomljanovic ebenso sicher in zwei Sätzen wie Tamara Zidansek in der zweiten Partie Daria Saville. Das Doppel ging dann an die Australierinnen.

Heute treffen die Spanierinnen auf Kanada, die Mannschaft aus Italien bekommt es mit jener aus Frankreich zu tun.