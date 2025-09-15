Billie Jean King Cup: Alle jagen Titelverteidiger Italien

Am Dienstag startet in Shenzhen die Finalrunde des Billie Jean King Cup. Den Auftakt machen Titelverteidiger Italien und Gastgeber China.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 21:06 Uhr

© Getty Images Jasmine Paolini ist Italiens Nummer eins

Zu einem etwas ungewöhnlichen Termin findet in diesem Jahr die Endrunde des Billie Jean King Cup statt. Ging das Turnier in der vergangenen Saison noch Mitte November über die Bühne, fällt der Startschuss heuer bereits zwei Monate früher. Und auch der Austragungsort ist mit Shenzhen ein anderer als noch 2024, als das Event im spanischen Malaga ausgetragen wurde.

Geht es nach Titelverteidiger Italien, soll es der Änderungen damit genug sein. Denn das erklärte Ziel von Jasmine Paolini und Co. ist auch in diesem Jahr wieder der Turniersieg, Gastgeber China sollte im ersten der vier Viertelfinalduelle am Dienstag keine allzu hohe Hürde darstellen. Schließlich muss Olympiasiegerin Qinwen Zheng aufgrund einer Ellbogenverletzung derzeit passen.

Viele Ausfälle bei den USA

“Ich freue mich immer darauf, an solchen Wettbewerben teilzunehmen. Ich mag das sehr, es ist eine Ehre", meinte Paolini, die in Malaga zur wichtigsten Spielerin ihres Landes avancierte, vor dem Duell mit China. Im Falle eines Sieges ginge es für Italien im Halbfinale gegen Spanien oder die Ukraine. Während die Ibererinnen von Comebackerin Paula Badosa angeführt werden, baut die Ukraine in erster Linie auf Elina Svitolina.

Ein kräftiges Wort um den Titel mitreden möchten auch die USA. Obwohl die Top-Ten-Spielerinnen Coco Gauff, Amanda Anisimova und Madison Keys in China fehlen, lässt sich das Aufgebot des Billie-Jean-King-Cup-Rekordsiegers mehr als nur sehen. Im Einzel sind Jessica Pegula und Emma Navarro wohl gesetzt.

Zwei Einzel, ein Doppel

Allerdings hat es schon die erste Aufgabe für das Team von Kapitänin Lindsay Davenport in sich. Viertelfinalgegner Kasachstan kann neben der ehemaligen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina auf die stets unangenehme Yulia Putintseva bauen. Im vierten und letzten Viertelfinale treffen Japan (ohne Naomi Osaka) und Großbritannien (ohne Emma Raducanu) aufeinander.

Gespielt werden pro Länderkampf zunächst zwei Einzel, danach ein Doppel. Die Semifinalpartien finden am Freitag bzw. Samstag statt, das Endspiel steigt am Sonntag. Shenzhen wird bis inklusive 2027 Gastgeber der Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde sein.

Die Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde im Überblick