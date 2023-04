Billie Jean King Cup: Das Porsche Team Deutschland zeigt sich siegeshungrig

Seit Anfang der Woche bereiten sich die deutsche und brasilianische Tennisnationalmannschaft auf die Billie Jean King Cup-Qualifiers vor, die vom 14. bis 15. April in der Porsche Arena in Stuttgart stattfinden. Bei der Pre-Draw-Pressekonferenz zeigte sich das Porsche Team Deutschland gut gelaunt und siegeshungrig.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 09:17 Uhr

© DTB/Paul Zimmer Anna-Lena Friedsam, Eva Lys, Rainer Schüttler, Tatjana Maria, Jule Niemeier und Laura Siegemund

Zuletzt trafen die beiden Teams von Rainer Schüttler und Roberta Burzagli 2020 aufeinander. Damals gewann das Porsche Team Deutschland mit 4:0 in Florianpólis (BRA). Dass die Vorzeichen am Wochenende andere sind, betonen beide Kapitäne.



„Das wird keine einfache Partie für uns. 2019 fehlte den Brasilianerinnen mit Beatriz Haddad Maia die Nummer eins, die gilt es am Wochenende zu knacken. Wir werden schauen, welche Spielerin im Team die besten Waffen hat, um sie zu schlagen“, so Schüttler.



Roberta Burzagli meint: „Wir freuen uns alle sehr auf das Wochenende. Unser Team ist gut und wir können dieses Jahr dafür sorgen, dass das Ergebnis ein anderes als beim letzten Aufeinandertreffen mit Deutschland ist.“

Heimpremiere für Friedsam, Niemeier und Lys

Bei den deutschen Spielerinnen herrscht vor allem eins – Vorfreude. Warum, erklärt Laura Siegemund: „Wir sind das ganze Jahr über als Einzelsportlerinnen unterwegs und deshalb immer froh, einen Mannschaftswettbewerb zu spielen.“ Zur Ausgangslage sagt die Baden-Württembergerin: „Bei Teamwettbewerben zählt die Weltranglistenposition nicht ganz so viel. Der Teamgeist ist wichtig und den haben wir.“



Für Anna-Lena Friedsam, Jule Niemeier und Eva Lys wird es der erste Auftritt im DTB-Dress vor heimischem Publikum sein. „Mit den Fans in der Porsche Arena wird das am Wochenende besonders – das hatte das Team lange nicht mehr“, sagt Anna-Lena Friedsam.



Teamgeist, Selbstvertrauen und die Unterstützung der Fans – darauf wird es am Wochenende ankommen, wenn auf das deutsche Team, laut Rainer Schüttler, „keine einfache, aber lösbare Aufgabe“ wartet.