Billie Jean King Cup: Deutschland führt in Brasilien mit 2:0

Nach dem ersten Tag bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers steht es 2:0 für das Porsche Team Deutschland. Laura Siegemund und Tatjana Maria holten gegen Brasilien die Punkte. Morgen reicht der deutschen Mannschaft ein weiterer Matchgewinn, um sich für die Billie Jean King Cup Finals zu qualifizieren.

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 07:21 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund hat in Brasilien einen Punkt geholt

Im ersten Match brachte Laura Siegemund die DTB-Auswahl in Führung. Gegen die brasilianische Nummer eins Beatriz Haddad Maia gewann die 36-Jährige 6:4, 6:2. Dabei konnte Haddad Maia nur den ersten Satz ausgeglichen gestalten. Im zweiten Satz dominierte Siegemund, stellte schnell auf 4:0 und brachte ihre zwei anschließenden Aufschlagspiele zum Matchgewinn durch.

„Ich wusste, dass ich ihr mit meinem Spiel richtig weh tun kann. Taktisch habe ich es weitgehend gut gemacht, auch wenn es durchaus Dinge gab, die ich hätte besser machen können. Insgesamt kann ich mit einem Zweisatzsieg aber durchaus zufrieden sein“, so Laura Siegemund.

Im Anschluss traf Tatjana Maria auf Laura Pigossi. Zu Beginn hatte die Deutsche Probleme mit ihrem eigenen Spiel und dem lautstarken Publikum. Erst nach Satzrückstand kämpfte sich Maria zurück ins Match und es entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch. Nach 2 Stunden und 29 Minuten verwandelte Maria dann direkt ihren ersten Matchball und stellte auf 2:0 für Deutschland.

Tatjana Maria sagte anschließend: „Ich wollte die Atmosphäre genießen, habe dann aber nicht zu meinem Spiel gefunden. Nach dem verlorenen ersten Satz habe ich mir gedacht, dass ich bis zum Ende kämpfen muss. Ich wusste, dass ich das Match noch drehen kann.“

„Es ist erst der erste Tag. Hier ist noch nichts entschieden, aber wir haben eine gute Ausgangssituation. Wir müssen uns jetzt gut ausruhen und morgen wieder fit in die Matches gehen“, fällt das Fazit von Teamkapitän Rainer Schüttler aus.

Heute reicht ein Punkt zum Sieg

Dem deutschen Team reicht heute ein weiterer Punkt, um das Aufeinandertreffen mit den Brasilianerinnen für sich zu entscheiden.

Die aktuelle Ansetzung sieht folgende Matches vor*:

Einzel Nr. 3: Tatjana Maria vs. Beatriz Haddad Maia

Einzel Nr. 4: Laura Siegemund vs. Laura Pigossi

Doppel: Angelique Kerber/Anna-Lena Friedsam vs. Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani

*Die Coaches haben die Option, die Aufstellung für den zweiten Spieltag noch einmal zu ändern. Das Doppel kann gegebenenfalls entfallen.

Los geht es am zweiten Spieltag schon um 20 Uhr (deutscher Zeit). Tennis Channel überträgt die Partien aus São Paulo im Livestream.

Die Qualifikationsrunde entscheidet darüber, welche Mannschaft sich für die Billie Jean King Cup-Finals in diesem Jahr qualifiziert. Die Verliererinnen müssen bei den Play-Offs um den Verbleib in der Weltgruppe spielen.