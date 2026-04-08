Billie Jean King Cup: Deutschland verliert gegen Portugal

Deutschland hat das Eröffnungsmatch beim Billie Jean King Cup gegen Portugal mit 1:2 verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 16:14 Uhr

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© Getty Images Ella Seidel verlor ihr Einzel

Der Auftakt verpatzt, das Ziel in weiter Ferne: Die deutschen Tennisfrauen können den Wiederaufstieg im Billie Jean King Cup schon nach dem ersten Duell nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Gegen Portugal verlor die unerfahrene Auswahl von Teamchef Torben Beltz mit 1:2 - beim Duell mit Schweden, das ebenfalls am Mittwoch ausgetragen wird, steht Deutschland bereits gehörig unter Druck.

Dabei hatte es nach der Regenunterbrechung vom Vortag, die für den "Doppelspieltag" gesorgt hatte, zunächst gut ausgesehen. Noma Noha Akugue gewann ihr Match gegen Matilde Jorge mit 6:4 und 7:5. Es folgte jedoch eine überraschende Niederlage der deutschen Topspielerin Ella Seidel, die sich Francisca Jorge mit 2:6 und 5:7 geschlagen geben musste. Die Entscheidung fiel im Doppel - dort verloren Noha Akugue und Tessa Brockmann gegen die portugiesischen Jorge-Schwestern mit 1:6 und 5:7.

Seidel enttäuscht

Am Nachmittag geht es gegen Schweden. Tags darauf steht das letzte Vorrundenduell gegen Dänemark an. Nur der Gruppensieger wahrt seine Chance auf einen von drei Plätzen in den Playoffs im Herbst. Im Negativfall droht der Absturz in die Regionalgruppe II.

Seidel, in Abwesenheit der verletzten Eva Lys, Deutschlands Anführerin konnte die Steilvorlage ihrer Teamkollegin nicht nutzen. Gegen die Nummer 185 der Welt erlaubte sich die Hamburgerin zu viele Fehler - etwas überraschend, aber verdient musste sie sich letztlich geschlagen geben. Das Doppel brachte anschließend die Entscheidung.