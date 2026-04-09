Billie Jean King Cup: Deutschland verpasst Wiederaufstieg - Abstieg droht

Deutschland hat im Billie Jean King Cup auch gegen Schweden verloren und kämpft nun gegen den Abstieg.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 14:00 Uhr

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© Getty Images Ella Seidel und Tessa Brockmann verloren das entscheidende Doppel

Deutschlands Tennisfrauen haben den Wiederaufstieg im Billie Jean King Cup verpasst und müssen sogar den bitteren Gang in die Regionalgruppe II fürchten. Im portugiesischen Oeiras verlor die unerfahrene Auswahl von Teamchef Torben Beltz auch das zweite Spiel gegen Schweden mit 1:2 und kann nach der Auftaktniederlage gegen Portugal den ersten Tabellenplatz in der Gruppe nicht mehr erreichen. Stattdessen müssen die deutschen Frauen in einem Entscheidungsspiel am Freitag oder Samstag den Abstieg abwenden.

Daran ändert auch das letzte Gruppenspiel gegen Dänemark (ab 14.00 Uhr/tennis.de) nichts mehr - die Däninnen stehen wie die DTB-Auswahl bei zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Im Abstiegs-Playoff wartet der dritt- oder viertplatzierte der Gruppe A auf das deutsche Team um Anführerin Ella Seidel.

Deutschland droht GAU

Gegen die Schwedinnen Caijsa Wilda Hennemann und Lisa Zaar verloren Seidel und Tessa Brockmann am Donnerstagmittag das entscheidende Doppel mit 2:6 und 4:6, nachdem die Partie am Mittwochabend beim Stand von 1:1 nach den beiden Einzeln unterbrochen worden war. Seidel, in Abwesenheit der verletzten Eva Lys Deutschlands Nummer eins, hatte mit einem Zweisatzsieg vor äußerst spärlicher Kulisse gegen Kajsa Rinaldo Persson ausgeglichen. Zuvor hatte Noma Noha Akugue ihr Einzel gegen Hennemann verloren.

Ein Abstieg in die Regionalgruppe II wäre der GAU für das DTB-Team, das den einst als Fed Cup ausgetragenen Wettbewerb zweimal in der Ära Steffi Graf (1987, 1992) gewonnen hat. Die deutschen Frauen waren erst im Herbst aus der Weltgruppe in die Regionalgruppe I abgestiegen.