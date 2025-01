Billie Jean King Cup: DTB-Team gegen Großbritannien und die Niederlande

Bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers trifft die deutsche Damennationalmannschaft in einer Dreiergruppe auf Großbritannien und die Niederlande. Ausgetragen werden die Begegnungen in der Woche vom 7. April 2025 in Den Haag (Niederlande). Das ergab die Auslosung des Internationalen Tennisverbands (ITF) am 23. Januar in London.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 19:01 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund und Co. müssen wider gegen Großbritannien ran