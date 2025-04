Emma Raducanu sagt ebenfalls für die BJKC-Qualifiers ab

Eine Woche vor dem Start des Qualifikations-Wettbewerbs für die Finals des Billie Jean King Cups 2025 verkündete Emma Raducanu ihre Absage für das britische Team. Nach Iga Swiatek der nächste prominente Rückzug.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.04.2025, 13:02 Uhr

© Getty Images Nach erfolgreichem Abschneiden in Miami verzichtet Emma Raducanu auf die Qualifiers beim BJKC 2025.

Sportlich machte die Britin Emma Raducanu beim WTA-1000-Turnier in Miami einen guten Schritt nach vorne. Mit Siegen über die gesetzten US-Amerikanerinnen Emma Navarro und Amanda Anisimova musste sie sich erst im Viertelfinale in drei Sätzen deren Landsfrau und späteren Finalistin Jessica Pegula geschlagen geben. Belohnt wurde die US-Open-Siegerin von 2021 mit der Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste nach mehr als zweieinhalb Jahren.

Eigentlich war die 22-jährige in der kommenden Woche für den Qualifikations-Wettbewerb zum Erreichen der Finals des Billie Jean King Cups 2025 eingeplant, wo die britische Auswahl im Sportcampus Zuiderpark in der Gruppe F neben den gastgebenden Niederlanden auch auf das deutsche Team mit Eva Lys, Jule Niemeier, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam trifft.

Wie die Weltranglisten-48. nun über ihr Team verlauten ließ, wird sie die britische Auswahl in Den Haag nicht unterstützen. Begründet wurde dies damit, dass Raducanu nun auf ihren Körper achten müsse, um Verletzungen zu vermeiden und baldigst weitere gute Ergebnisse auf der WTA-Tour zu erzielen.

Im Team der britischen Kapitänin Anne Keothavong war Raducanu hinter Katie Boulter an Position 2 vorgesehen. Weiters waren für das Team bislang Sonay Kartal, Harriet Dart und Olivia Nicholls nominiert, welches nun um eine weitere Spielerin ergänzt werden kann.

Als nächster Start ist für Raducanu das Turnier im französischen Rouen vorgesehen, das unmittelbar vor dem 1000er-Event in Madrid stattfinden wird. Aktuell ist sie dort eine Position außerhalb der Setzliste geführt.