Billie Jean King Cup: Iga Swiatek fehlt Polen im Kampf um die Finals

Iga Swiatek wird in der kommenden Woche nicht bei den Billie Jean King Cup Qualifiers zu sehen sein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 13:58 Uhr

© Getty Images

Iga Swiatek wird Polen im Kampf um die Teilnahme an den Billie Jean King Cup Finals nicht zur Verfügung stehen. Das teilte die Weltranglistenzweite am Mittwoch via Instagram mit. “Ich weiß, dass das nicht die Information ist, die die Fans - vor allem die polnischen - wollten. Nichtdestotrotz ist es für mich im Moment die richtige Entscheidung”, schrieb die fünffache Grand-Slam-Siegerin. Sie wolle sich derzeit auf sich selbst konzentrieren.

Für Swiatek, die mit Polen beim Billie Jean King Cup im Vorjahr das Halbfinale erreicht hatte, stehen die wichtigsten Wochen des Jahres an. Die 23-Jährige möchte auf Sand zu alter Stärke zurückfinden, großes Ziel ist der fünfte Titel bei den French Open in Paris. Ihr erstes Turnier auf Asche wird sie beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart (14. bis 21. April) bestreiten.

Polen trifft auf die Schweiz und die Ukraine

Für ihr Heimatland ist Swiateks Absage indes ein schwerer Schlag. Vom 10. bis 12. April wird Polen, das zudem ohne Magdalena Frech auskommen muss, zuhause in Radom um einen der begehrten Plätze für die Billie-Jean-King-Cup-Endrunde in Shenzhen kämpfen. Gegner in Gruppe E sind die Schweiz und die Ukraine, nur der Gruppenerste wird sich für die Finals qualifizieren. Die beiden anderen Teams müssen mit den Play-offs vorliebnehmen.

China als Gastgebernation und Italien als Titelverteidiger haben ihre Tickets für die Finals bereits in der Tasche. Das restliche Sextett wird in der kommenden Woche in sechs Dreiergruppen ermittelt, auch Deutschland peilt einen Platz in Shenzhen an. Eva Lys und Co. treffen in Den Haag auf die Niederlande und Großbritannien.