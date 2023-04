Billie Jean King Cup Gewinnspiel: Mit tennisnet und dem DTB zu Deutschland gegen Brasilien nach Stuttgart

Deutschland trifft am kommenden Wochenende im Billie Jean King Cup in der Stuttgarter Porsche Arena auf Brasilien. Hier könnt Ihr Tickets für dieses tolle Event gewinnen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 11:03 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier soll in Stuttgart für Deutschland punkten

Deutschland gegen Brasilien - das gab es vor ein paar Jahren schon mal in Stuttgart. Damals allerdings wurde in Vorbereitung auf die Fußball WM 2014 gekickt, nun sind die weiblichen Tennisspieler dran. Denn im Billie Jean King Cup geht es nun darum, jene Teams zu ermitteln, die im Herbst den Titel 2023 ausspielen werden.

Und so kommt es in der Porsche Arena in Stuttgart also zum Kräftemessen mit den Brasilianerinnen - mit einer interessanten Ausgangsposition: Die Gäste stellen mit Beatriz Haddad Maia die mit Abstand bestklassierte Einzel-Spielerin, das Porsche Team Deutschland kontert mit einem ausgeglichenen Kader. Teamchef Rainer Schüttler hat Tatjana Maria, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Lokalmatadorin Laura Siegemund und Eva Lys nominiert. Wer in den Einzeln dann tatsächlich antritt, entscheidet der Kapitän wohl erst nach den Eindrücken der Trainingswoche.

Gespielt wird am Freitag, 14. April (erstes Match um 16 Uhr), und am Samstag, 15. April (erstes Match um 14 Uhr).

Und Ihr könnt dabei sein! Wir haben vom DTB 5 x 2 Tickets für Euch bekommen. Und zwar für die gesamte Veranstaltung. Wie Ihr an die Tickets kommt? Schreibt einfach bis Montag, 10. April 2023, um 15 Uhr unter den Facebook-Post zu diesem Artikel, wie das Match gegen Brasilien aus Eurer Sicht ausgehen wird. Unter allen Teilnehmern werden unter Ausschluss des Rechtsweges die fünf Ticketpakete verlost.