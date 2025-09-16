Billie Jean King Cup: Italien mit Zittersieg gegen China ins Halbfinale

Titelverteidiger Italien steht beim Finalturnier der Billie Jean King Finals in Shenzhen nach einem hart erkämpften Erfolg gegen China im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 18:16 Uhr

© Getty Images Elisabetta Cocciaretto hat große Comeback-Qualitäten gezeigt

Was für ein Zittern für Titelverteidiger Italien! Sowohl Elisabetta Cocciaretto wie auch Jasmine Paolini standen gegen Yue Yuan bzw. Xinyu Wang kurz vor Niederlagen, zogen dann aber doch noch den Kopf aus der Schlinge. Vor allem Cocciaretto zeigte Comeback-Qualitäten von fast epischen Ausmaßen: So lag die Nummer zwei Italiens nach dem Verlust des ersten Satzes auch im zweiten mit 2:5 zurück, im dritten sogar mit 0:4 und 2:5. Und gewann am Ende dennoch noch mit 4:6, 7:5 und 7:5.

Jasmine Paolini versetzte den heimischen Fans in Shenzhen dann den nächsten Nadelstich. Denn Xinyu Wang servierte im zweiten Durchgang bereits auf den Sieg und damit auf den Ausgleich. Aber Paolini startete noch einmal durch und durfte sich von ihren Teamkolleginnen nach dem 4:6, 7:6 (4) und 6:4 feiern lassen.

Die weiteren Begegnungen der Viertelfinal-Runde werden morgen bzw. am Donnerstag in Shenzhen ausgetragen. Dort trifft zunächst Spanien auf die Ukraine, die mit Elina Svitolina und Marta Kostyuk nach China gereist ist. Danach bekommt es Kasachstan, angeführt von Elena Rybakina, mit den USA und damit mit Jessica Pegula und Emma Navarro zu tun.

Und schließlich spielen noch Japan und Großbritannien den letzten Halbfinal-Platz aus.